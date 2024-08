Olimpíadas 2024: Thomas Bach diz que discurso de ódio contra boxeadoras é ‘totalmente inaceitável’

“Temos duas boxeadoras que nasceram mulheres, que foram criadas como mulheres, que têm passaporte de mulher e competiram durante muitos anos como mulheres”, afirmou Bach. “Alguns querem ter uma definição de quem é mulher.”

Intersexo são pessoas que nasceram com características que não se enquadram nas normas médicas para corpos do sexo feminino ou masculino (cromossomos, órgãos genitais, hormônios). Transgênero são aqueles que não se identificam com o gênero designado ao nascer, baseado no sexo biológico (masculino ou feminino).