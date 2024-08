Olimpíadas 2024: Wanderley ‘Holyfield’ Pereira perde para ucraniano e diz adeus à medalha no boxe

Com a vitória sobre Wanderley, Khyzhniak se vinga da derrota para Hebert Conceição na decisão da medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021.

Com a derrota de Wanderley, o boxe brasileiro só tem um pódio garantido com Beatriz Ferreira, no 60 quilos, que vai disputar a semifinal neste sábado. Os perdedores das semifinais no boxe já garantem um lugar no pódio porque não há disputa de terceiro lugar. Jucielen Romeu vai lutar pelas quartas de final na categoria 57 quilos.