Olimpíadas 2024: Willian Lima vai à semifinal do judô e fica a uma vitória de medalha

A primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 pode estar mais próxima. O judoca brasileiro Willian Lima está classificado para a semifinal do judô, na categoria até 66kg. Com isso, ele está a uma vitória de conquistar uma medalha. Isso porque, em caso de vitória, garante no mínimo uma prata. Em caso de derrota, ainda tem a chance de disputar o bronze.

Willian Lima, do judô, está a uma vitória de conquistar uma medalha Foto: Eugene Hoshiko/AP