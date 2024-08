Olimpíadas: Ana Sátila vai para repescagem do caiaque cross após 3º lugar em sua primeira corrida

A brasileira Ana Sátila terminou em terceiro lugar na corrida 5 da rodada 1 do caiaque cross da canoagem slalom neste sábado e vai disputar a repescagem dos Jogos de Paris. A canoísta volta a competir neste sábado, a partir das 13h05.

Após terminar o contrarrelógio na quinta colocação, Ana Sátila disputou sua primeira corrida contra a britânica Kimberley Woods, medalha de bronze no K1 (caiaque), e a holandesa Martina Wegman. Nesta fase da competição do caiaque cross, as duas primeiras colocadas de cada corrida avançaram para as eliminatórias, e as demais seguem para a repescagem.

Ana Sátila ficou em terceiro na primeira corrida do caiaque cross. Foto: Bertrand Guay/AFP