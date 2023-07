São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Fluminense se enfrentam no Morumbi neste sábado, 1, às 16h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo reune duas equipes que vivem momentos instáveis na temporada. O time paulista quer voltar a vencer duas partidas seguidas após mais de um mês e a equipe carioca precisa encerrar a série de empates.

O São Paulo vive um momento de instabilidade na temporada. Com quatro vitórias e quatro derrotas nas últimas oito partidas, a equipe de Dorival Júnior quer a segunda vitória seguida para conseguir chegar embalada para as quartas de final da Copa do Brasil. A última vez que o time do Morumbi venceu pelo menos dois jogos de maneira seguida faz mais de 35 dias, quando superou Vasco, Puerto Cabello e Goiás.

Pelo lado do Fluminense, o momento também não é dos melhores. Com uma vitória nos últimos cinco jogos, o time de Fernando Diniz também se caiu na classificação do Brasileirão e atualmente é o quinto colocado. No meio de semana, a equipe carioca empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima e avançou para as oitavas de final da Libertadores como líder do grupo. Para a partida, o time do Rio de Janeiro não terá Nino e o treinador, suspensos, e André e David Braz, poupados por dores musculares.

Saiba onde assistir ao vivo São Paulo x Fluminense, pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo.

ESTÁDIO: Estádio do Morumbi

DATA: 1º de julho de 2023 (sábado).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck, Méndez, Gabriel Neves, Wellington Rato e Nestor; Luciano e Marcos Paulo. Técnico: Dorival Júnior.

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck, Méndez, Gabriel Neves, Wellington Rato e Nestor; Luciano e Marcos Paulo. Técnico: Dorival Júnior. FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso (Pirani), Arias e Keno; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS