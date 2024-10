Operários que trabalhavam na reforma do estádio do Barcelona brigam; seis ficaram feridos

Vinte trabalhadores que estavam atuando na reforma do Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona, brigaram nesta quinta-feira. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, houve golpes com barras de madeira por volta das 09h30 (horário de Brasília). Entre eles, seis tiveram ferimentos leves. Os operários foram retirados da obra para serem identificados.

Como vai ficar o Camp Nou após as reformas Foto: Divulgação/Spotify Camp Nou