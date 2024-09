Packers x Eagles: jogadores rebatem críticas de LeBron ao gramado da Neo Química Arena

“Cara, esse campo é horrível”, escreveu o jogador dos Lakers em seu perfil no X. “(O Gramado) É diferente, mas os caras que estavam escorregando no começo, inclusive eu, não estavam lidando da forma certa. Uma coisa é aquecer e outra é ir com força total. Mas eu mudei as travas e depois disso acho que estava bom”, afirmou Saquon Barkley.

Os jogadores trocaram de chuteira ao longo do jogo, para se adaptar ao gramado da Neo Química Arena. A ryegrass, utilizada no estádio, é um misto entre grama natural e sintética. No Brasil, já foi elogiada por adversários e é tida como uma das melhores do País. “Vi que ele era difícil e desafiante. Não estamos acostumados a jogar nele. Mas fico feliz que, como um time, encontramos formas de superar esse problema”, afirmou Jalen Hurts, quarterback dos Eagles.