Pai de Lamine Yamal dá depoimento à polícia e diz que foi vítima de emboscada antes da facada

Um vídeo que circula na internet mostra Mounir Nasraoui batendo boca com outros pedestres, enquanto uma outra pessoa flagra a situação do alto de uma casa. Nas imagens, a polícia aparece no momento da confusão e separa o pai de Lamine Yamal do restante do grupo.

O veículo espanhol informa que a discussão teria começado após uma criança jogar um balde d’água em Nasraoui enquanto ele passava na rua. O pai do jogador teria se irritado com a situação e iniciou uma discussão mais acalorada.