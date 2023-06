Palmeiras 3 x 1 Coritiba: assista aos melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Jogando em seu estádio, o Palmeiras não teve dificuldade para vencer o Coritiba, pelo Brasileirão. Com gols de Artur e dois de Rony, o time de Abel Ferreira saiu com a vitória, manteve a invencibilidade no campeonato nacional e encostou no Botafogo, que é o líder da competição. Alef Manga marcou o gol do time paranaense.