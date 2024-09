Abel elogia união do elenco do Palmeiras e desabafa: ‘Não sabem o que passei para chegar aqui’

O técnico Abel Ferreira elogiou o elenco do Palmeiras após a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1 neste sábado, que levou o time aos 56 pontos no Campeonato Brasileiro. Feliz por mais um triunfo, ele comentou sobre o espírito que marca o seu trabalho à frente da equipe.

Temos que cuidar muito uns dos outros. Temos que entender que os jogadores não são máquinas. Os jogadores hoje foram incríveis e os torcedores foram extraordinários. Digo a vocês que todos somos um", afirmou o técnico. Abel Ferreira pediu foco ao time e comentou que muita coisa está por vir nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

“Nossa tabela é muito difícil e temos que trabalhar muito. Vamos seguir em frente e também desfrutar a vida. Vocês olham para o Abel agora e não sabem o que passei para chegar aqui”, comentou.

Abel Ferreira em ação no comando do Palmeiras Foto: Alex Silva/Alex Silva/Estadão

O meia Raphael Veiga, autor dos dois gols na vitória sobre o Atlético-MG, recebeu elogios do treinador português. O jogador vive uma temporada instável com a camisa do Palmeiras.

“Quando tiro um jogador, não estou a puni-lo. Era porque ele não estava bem. Temos que cuidar dos jogadores e temos um grupo maravilhoso. Trabalhamos muito aqui e hoje fomos presenteados com uma grande atuação”, comentou Abel.

Herói da noite no Brinco de Ouro, em Campinas, Raphael Veiga também também esteve na coletiva. “Poder marcar ou dar assistência é importante. Eu me cobro muito por isso. Estou aqui para ajudar. Já joguei em várias posições e atuo onde o treinador determinar”, afirmou o meia, que voltou a viver um dia de protagonista.

Na entrevista, Veiga dedicou um tempo a um velho companheiro que também foi importante no triunfo em Campinas: Dudu.

“Ele é um ídolo do Palmeiras. Jogamos juntos faz um tempo. Nos damos muito bem. Vi esse momento que ele passou ‘mais turbulento’. Hoje ele realmente mudou o jogo, sofreu o pênalti, puxou o contra-ataque. Temos de olhar também o ser humano que está por trás do jogador”, disse Veiga.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado e tenta manter o embalo na competição. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira desafia o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.