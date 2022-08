Palmeiras começa a vender ingressos para jogo de volta da Libertadores; conheça os caminhos

Para os interessados em comprar ingressos para a segunda partida do Palmeiras na Libertadores, saiba como funciona a distribuição das entradas pela fidelidade do sócio-torcedor do clube. Os associados do programa tem prioridade para a compra. São destinados entre 42 3 45 mil ingressos por partida no Allianz Parque. O Palmeiras custam cobrar um pouco mais pelas entradas em jogos da Libertadores. Os valores individuais vão desde R$ 180 (gol norte) até R$ 400 (central oeste). O setor do gol sul, um dos mais procurados pelos torcedores, não sai por menos de R$ 230. Central Oeste - R$ 400.

A partir desta sexta-feira, dia 2, começam a venda para o público geral que não faz parte do programa Avanti. Os preços são os mesmos praticados pelos associados, exceto pelos descontos que cada plano do programa oferece. Lembrando que quem paga mais, tem mais facilidades. O palmeirense poderá comprar seu ingresso através do site https://ingressospalmeiras.com.br/.

Allianz Parque será palco da partida de volta da Libertadores contra o Athletico-PR, dia 6: vale vaga na final Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

ACOMPANHE AS DATAS

1ª Pré-venda

Início: 31/08/2022 – 10h – Sócios 5 estrelas – Sócios do Plano Diamante – Sócios são associados também do clube

2ª Pré-venda

Início: 31/08/2022 – 13h– Sócios 4 estrelas – Sócios do Plano Platina

3ª Pré-venda

Início: 31/08/2022 – 16h – Sócios 3 estrelas – Sócios do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início: 01/09/2022 – 10h – Sócios 2 estrelas – Sócios do Plano Prata Superior

5ª Pré-venda

Início: 01/09/2022 – 13h– Sócios 1 estrela – Sócios do Plano Prata

6ª Pré-venda

Início: 01/09/2022 – 16h– Todos os sócios

7ª Pré-venda

Início: 01/09/2022 – 19h – Até 2 ingressos adicionais com o uso de voucher

AVANTI

A carga de ingresso é quase toda destinada ao programa Avanti. Mas há entradas que vão para convidados e que são adquiridas pelos conselheiros do clube. A programa para os jogos do Palmeiras tem sido grande, de modo a fazer com que os ingressos acabem rapidamente, mesmo a preços mais altos. A torcida tem reclamado dos preços praticado, com alguns torcedores pegando no pé na presidente Leila Pereira. Estima-se que a renda da partida de volta da semifinal da Libertadores seja de mais de R$ 4 milhões.

O Palmeiras estuda a possibilidade de incrementar o seu matchday (dia do jogo) a fim de trazer para dentro do estádio e clube os torcedores que se movimentam no dia da partida do lado de fora das instalações oficiais, aqueles torcedores que ficam nas ruas da Pompeia. Seria mais uma forma de renda para o clube e para o futebol.

O Palmeiras fez sua partida de número 60 na temporada, desde o Mundial de Clubes, passando pelo Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Pode chegara quase oito jogos na temporada, caso consiga avançar na competição sul-americana.