Palmeiras define a vida na Libertadores para evitar a primeira grande crise na era Abel Ferreira

O Palmeiras teve um momento de alívio ao vencer o São Paulo por 2 a 1 em clássico disputado no último domingo, mas pode acrescentar nova dose de frustração à temporada e flertar com uma crise caso seja eliminado pelo Botafogo às 21h30 desta quarta-feira, na rodada de volta das oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. Se isso acontecer, será a primeira vez na chamada “Era Abel Ferreira” em que o time será eliminado antes das quartas do torneio continental.

O time alviverde teria de focar apenas no Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a terceira posição, com 41 pontos, a cinco do líder do Botafogo. Embora as chances de título nacional continuem altas, existe um cenário de questionamentos ao trabalho do treinador português, como nunca houve antes.

Palmeiras vem de vitória em clássico com o São Paulo para decidir futuro na Libertadores. Foto: Felipe Rau/Estadão

Antes da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no jogo que eliminou os palmeirenses da Copa do Brasil - já que foram derrotados por 2 a 0 na primeira partida -, a equipe vivia uma série de quatro jogos sem vencer, o que só aconteceu uma vez sob o comando de Abel, em 2021.

PUBLICIDADE Acumulador de títulos no Palmeiras, o português, quando não ganhou a Libertadores, conseguiu levantar outros canecos: Copa do Brasil (2020), Paulistão (2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023). Mesmo assim, voltar a vencer o torneio continental é uma obsessão da torcida, que se acostumou a chegar às fases decisivas. Os dois primeiros anos de Abel no Palmeiras foram de grande sucesso na Libertadores, já que conseguiu o bicampeonato com vitórias por 1 a 0 na final de 2020, contra o rival Santos, e por 2 a 1 sobre o Flamengo na decisão de 2021.

Nos anos seguintes, o desempenho na competição entrou em espiral de queda. Primeiro, veio a eliminação nas semifinais de 2022, diante do Athletico-PR, com derrota por 1 a 0 em Curitiba e empate por 2 a 2 no Allianz Parque. Em 2023, a queda foi mais precoce, ainda nas quartas de final, fase em que os palmeirenses foram eliminados pelo Boca Juniors com derrota por 4 a 2 nos pênaltis após empates por 1 a 1 em São Paulo e 0 a 0 na Argentina.

O atual momento do clube aponta para o desgaste de um elenco que joga junto há muito tempo e já não rende mais da mesma forma que antes. Nomes que foram importantes em outros momentos deixaram o clube ou não rendem mais como antes. Essencial para a conquista do Brasileirão no ano passado, Endrick foi embora para o Real Madrid. Dudu, grande ídolo do clube, criou um mal-estar ao aceitar negociar com o Cruzeiro e não está em sua melhor forma física, pois se lesionou de novo após um longo período se recuperando de um rompimento de ligamentos e lesões de menisco.

Apesar da desconfiança pela oscilação do momento, uma derrota por 2 a 1 em jogo de ida não representa um cenário que não possa ser revertido por Abel e seus comandados. O treinador e sua filosofia do “coração quente e cabeça fria” já obtiveram grandes resultados quando eram alvos de dúvidas. A virada por 3 a 2 aplicada sobre o Botafogo na reta decisiva do Brasileirão do ano passado é um exemplo desse poder de reação construído pela equipe quando conseguem absorver a mentalidade do português.

Relembre até onde o Palmeiras chegou na Libertadores em cada ano da “Era Abel Ferreira”

2020 - Palmeiras 1×0 Santos (Campeão)

2021 - Palmeiras 2 x 1 Flamengo (Campeão)

2022 - Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR (eliminado na semifinal - derrota por 1 a 0 no jogo de ida)

2023 - Palmeiras 1 (2) x (4) 1 Boca Juniors (eliminado nas quartas de final - empate por 0 a 0 no jogo de ida)