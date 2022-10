Para corredores da Ucrânia, uma prova brutal fazia sentido quando pouco ainda fazia

Publicidade

Em 11 de outubro, sob o som de sirenes de ataque aéreo, um grupo de 15 corredores ucranianos se reuniu no Telegram com uma decisão a tomar. A questão foi colocada no dia 230 da guerra, quando a Ucrânia se recuperava de um ataque de mísseis: correr ou não correr?

Em 15 de outubro, haveria uma corrida como nenhuma outra: Big Dog’s Backyard Ultra Satellite Team Championships, uma competição cansativa sem linha de chegada definida ou limite de tempo - sem fim definitivo para a dor. Participar de uma corrida como essa seria espelhar o trauma que os ucranianos vinham sofrendo desde fevereiro.

A reunião foi rápida. Todos os 15 atletas foram inflexíveis, desafiadores; nenhum homem, nenhum míssil iria tirar sua liberdade de escolha. Eles iriam correr. Maratonistas de Backyard Ultra são medievais no conceito da palavra. Os participantes têm uma hora para percorrer 6,7 km. No início da hora seguinte, eles começam de novo. Um vencedor é declarado quando sobrar apenas um competidor, e essas disputas sem dormir podem durar dias.

A corrida foi criada por Gary Cantrell - mais conhecido como Lazarus Lake - em seu próprio quintal, daí o nome. Em seu primeiro ano, em 2011, o vencedor completou apenas 18 voltas. A competição individual evoluiu para uma edição semestral por equipes em 2020, com participantes de todo o mundo. Cada país forma uma equipe de 15 corredores e escolhe trajetos de sua terra natal. A pontuação de um país é a soma das voltas de cada corredor. Em dois anos, este torneio internacional explodiu de 25 países para 37 e agora apresenta eliminatórias e uma transmissão ao vivo.

Este ano, a recordista ucraniana Viktoriia Nikolaienko estava com grandes planos para a equipe de seu país. Então veio a guerra, e os melhores corredores foram para as linhas de frente. Ela prometeu que a Ucrânia ainda competiria e recrutou uma equipe que incluía três corredores com mais de 50 anos e um com 66 anos. Eles eram a nação menos experiente na lista. No entanto, vencer não era o objetivo deles; era competir.

O treinamento para a maioria dos membros da equipe ucraniana era quase impossível entre o toque de recolher, seus trabalhos e voluntariado.

Oleksandr Slipets durante uma volta no campeonato de equipes Backyard Ultra, na região de Zhytomyr, Ucrânia, em 15 de outubro Foto: Alexey Furman/The New York Times

“Todos os dias nos perguntamos, o que fiz hoje para vencer?” disse Oleksandr Slipets, um gerente de banco. Em 24 de fevereiro, ele foi acordado por um telefonema de seu irmão. A guerra havia começado. “Meu cérebro não podia aceitar isso”, disse ele. “Para organizar meus pensamentos, saí para treinar.” Enquanto corria, viu milhares de carros deixarem a cidade. Ele debateu se deveria fugir. Na manhã seguinte, às 5 da manhã, um foguete voou para o bairro residencial perto de sua casa e mais pessoas foram embora. Mas ele resolveu ficar e ajudou a construir fortificações em áreas residenciais. “Descarregamos toneladas de areia”, disse ele. “E eu esqueci o que era correr.”

Ramina Dadasheva, de 37 anos, tentou ignorar as sirenes de ataque aéreo. Uma corrida sempre aliviava seu estresse. Agora, ela o criou. No Stryiskyi Park, perto de sua casa, um míssil voou e explodiu em um prédio residencial na frente dela. Enquanto corria para casa, só conseguia pensar em seus dois filhos.

Em Odessa, Dmytro Voytko, de 47 anos, estava sentado em casa com suas roupas de corrida. “Parecia perigoso até mesmo ir a uma mercearia ou farmácia”, disse ele. “Vi um foguete atingir o aeroporto.” Ainda assim, ele não desistiu. Ele esperaria que as sirenes de ataque aéreo parassem de tocar, então sairia correndo.

Todos eles se juntariam à equipe ucraniana. Mas Nikolaienko, a responsável do time, não estaria lá. Por duas vezes, soldados russos foram à casa de seus pais em Kherson, uma cidade portuária na Ucrânia ocupada desde março. Na segunda vez, eles chegaram com armas em carros de cor escura, e seu pai foi levado. Ele foi libertado, mas a guerra foi implacável. As bombas e o estresse exacerbaram a epilepsia de seu marido, e a mãe de dois filhos lesionou o tendão de Aquiles. Nikolaienko desistiu três semanas antes da corrida, mas continuou a comandar a equipe.

Quando o dia da corrida finalmente chegou em 15 de outubro, os nervos e as expectativas estavam em alta em todo o mundo. No Vietnã, os corredores digeriam grandes jantares em um pavilhão - um clima festivo com luzes de Natal e dança. Na Nova Zelândia, eles estavam fazendo lanches à meia-noite, enquanto a equipe dos EUA tomava um pequeno café da manhã antes de se reunir em um curral em Bell Buckle, no Tennessee. Na Alemanha, a chuva estava caindo, e a música “Hells Bells” do AC/DC estava tocando no sistema de som.

Exatamente às 7 da manhã, Lake tocou uma campainha e gritou “happy time”, e as equipes representando 37 nações, de Malta a Maurício e México, correram simultaneamente nas linhas de partida e em suas primeiras voltas.

A Ucrânia começou sob um céu brilhante de outono às 15h, perto de uma fortificação de blocos de concreto e sacos de areia na região de Zhytomyr. Para não chamar a atenção, a capitã Polina Melnyk apenas disse: “Um, dois, três, comecem”, e a equipe, vestindo uniformes costurados à mão em Kharkiv, saiu correndo de uma tenda de camuflagem forrada com bandeiras de oração tibetanas. Uma hora depois, a polícia chegou e a corrida foi ordenada a parar. Mas eles continuaram correndo.

Oleksandr Olivson, um dos corredores e organizador local do percurso, implorou às autoridades enquanto os corredores continuavam. Era seguro, disse ele, e tinha a papelada liberada com as Forças de Defesa Territoriais para correr após o toque de recolher. O debate durou horas até que um acordo foi fechado, e o acampamento-base foi movido para um local mais fundo na floresta, longe da mira dos drones.

O Japão entraria na escuridão quando a luz do dia saudasse o Equador. No México, membros da tribo indígena Rarámuri, considerada uma das maiores ultramaratonistas do mundo, alinharam-se ao lado de seus compatriotas. Havia cursos varridos pelo vento em Malta e Marrocos e corredores obstinados na Índia e na Islândia cruzando a linha e se reagrupando.

A equipe dos EUA acabaria vencendo a competição com uma pontuação de 860 trechos corridos. Mas, à medida que a corrida parecia terminar, todos os olhos estavam voltados para a Europa. Quando Merijn Geerts e Ivo Steyaert, da Bélgica, superaram uma teimosa equipe japonesa e bateram o recorde mundial individual de 90 voltas, parecia que a dupla iria correr para sempre. A hashtag “break100″ começou a surgir nas redes sociais, e logo os dois derrubaram a marca.

Enquanto o relógio marcava a volta 102, os dois homens se viraram e se abraçaram, deixando o tempo expirar. Uma salva de palmas tomou conta. “Esta”, disse Lake, idealizador das corridas mais difíceis do planeta, “é a primeira vez que os corredores me derrotam.”