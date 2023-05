Paulo André volta ao atletismo após BBB, da Globo, mas sente lesão na final dos 100m

O velocista Paulo André voltou a competir neste domingo, 30, depois de um ano e meio afastado das pistas por conta da participação no reality show BBB22 e o início da sua carreira de influencer e modelo. O atleta de 24 anos liderou a semifinal dos 100m rasos do Desafio CBAt/CPB, mas acabou sentindo uma lesão muscular e não completou a final. A prova foi disputada no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico, em São Paulo.

O vencedor foi Gabriel Garcia, que fez 10s23, seu recorde pessoal. Mesmo sem terminar a prova, PA se mostrou satisfeito e confiante na retomada dos melhores desempenhos. Ele correu a semifinal em 10s18, a segunda melhor marca no Ranking Brasileiro de 2023, atrás somente dos 10s07 de Felipe Bardi.

“Estou feliz, contente mesmo, com a minha volta. Fui muito bem na semifinal e esperava fazer um tempo em torno de 10.10 na final”, disse o atleta de 24 anos.

O atleta afirma que lesões assim são comuns em função do tempo de inatividade – sua última competição foi em outubro de 2021. “Muito tempo parado, é normal. Competição é diferente de treino. Sente mesmo, normal. Mas o recado foi dado, estou de volta. Foi mais um leve desconforto, não foi um estiramento. Agora é pensar no Troféu Brasil (em julho). Acredito que hoje ainda ia fazer 10s10 ou 10s12, era o que eu estava esperando”, disse o velocista.

Paulo André foi um dos destaques do atletismo brasileiro no ciclo olímpico até os Jogos Olímpicos de Tóquio Foto: Alexandre Loureiro/COB

As principais competições de 2023 são o Mundial de Atletismo, em agosto em Budapeste, na Hungria, e os Jogos Pan-Americanos, em outubro, no Chile. O primeiro desafio é se classificar para o Mundial.

Carlos Camilo, pai e treinador de PA, contou ao Estadão em janeiro que o filho está treinando diariamente em Vila Velha (ES), em um período, mas interrompe a preparação quando surge algum trabalho ou gravação. A participação no BBB, onde terminou como vice-campeão, foi importante para a sua carreira esportiva. “Não preciso mais me preocupar com as contas e consegui montar uma estrutura boa, com fisioterapeuta e massoterapeuta, que podem ficar até 24 horas à minha disposição”, lembrou. “Além disso, eu posso ser uma espécie de porta-voz do atletismo, trazer a galera para as competições.”

Paulo André é a segunda maior personalidade do atletismo em seguidores no Instagram. Com 9 milhões de fãs, o brasileiro só fica atrás de Usain Bolt, que já encerrou a carreira e possui 11 milhões. Antes de ser confirmado no programa, ele tinha apenas 78 mil.