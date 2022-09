Pedro adota cautela por vaga na final após goleada do Flamengo sobre Vélez: ‘Não tem nada ganho’

Pedro foi cauteloso ao afirmar que “ainda não tem nada ganho”, mas o Flamengo praticamente selou sua vaga na final da Copa Libertadores da América pela terceira vez nos últimos quatro anos, ao derrotar o Vélez Sarsfield, em pleno José Amalfitani por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, com direito a “olé” dos torcedores presentes na Argentina. Era a primeira partida da semifinal.

O Flamengo teve uma atuação de gala, com direito a três gols de seu atacante, que chegou a 11 na atual edição da Copa Libertadores. Se antes esquentava banco de Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, agora é o principal nome do time rubro-negro e está cotado para aparecer na lista de Tite para a Copa do Mundo. Doriva Júnior tem mérito em seu sucesso. O treinador o escalou ao lado de Gabigol sem medo.

Pedro chega a 11 gols na atual edição da Libertadores e iguala marca de Zico e Gabigol. Foto: Luis Robayo/AFP

“Não tem nada ganho ainda. Continuar com os pés no chão para o próximo jogo. Conseguimos vencer aqui, mas não tem nada ganho”, disse o atacante, que cresceu muito desde a chegada do técnico Dorival Júnior.

Pedro afirmou também que o Flamengo só pensava na vitória apesar de jogar fora de casa: “Encontramos um adversário duro, um campo pesado, mas conseguimos fazer um grande jogo. Entramos com o pensamento de vencer independentemente de jogar fora de casa. Mas, como eu disse, não tem nada ganho”, completou.

A vitória desta quarta-feira só traduz o poder do elenco do Flamengo, que contratou nomes de peso para a temporada, a exemplo de Vidal e Cebolinha, hoje reservas. O time estrelado fez com que clube rubro-negro brigasse por todas as competições. Além de encaminhar a vaga na final, também está perto da decisão da Copa do Brasil e disputa o título do Brasileirão.





“Demos um passo muito grande. Ainda temos um jogo em casa. A vantagem é boa. Fizemos tudo que o professor pediu e está todo mundo de parabéns. Tivemos uma atuação de alto nível em uma semifinal de Libertadores. Vamos seguir trabalhando para confirmar a vaga na final”, disse Éverton Ribeiro.

Quem também comemorou o resultado foi David Luiz, que deu detalhes sobre sua saúde. Ele está recuperado de uma hepatite viral. “Ainda não estamos classificados. Vamos melhorar ainda mais. O gramado não estava tão ruim quanto foi falado. Sobre a minha saúde, estou muito melhor. O departamento médico fez um excelente trabalho. Não é nada muito grave. Fizeram o possível e o impossível para eu estar aqui. Fico feliz por ter ajudado”, finalizou.

Antes do segundo jogo contra o Vélez, no Maracanã, o Flamengo volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro pega o Ceará neste domingo, às 11h, também no Rio.