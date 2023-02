Pedro Barros ‘lidera’ nova geração e busca mais um título no Mundial de skate park

Ser considerado a grande referência aos 27 anos de idade. Essa é a rotina de Pedro Barros no skate park. Um dos maiores nomes da modalidade nos últimos anos, oito vezes campeão mundial, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e referência no esporte, Pedro chega para o mundial, que acontece nos Emirados Árabes, como líder de uma nova geração do Brasil, com nomes como Augusto Akio, Gui Khury, Murilo Peres, Pedro Quintas e Luigi Cini.

“É legal demais ver essa nova geração chegando com tudo. Isso mostra que todo o trabalho feito lá atrás, foi bem-feito. E isso é um dos pontos mais importantes, o crescimento do skate. Na verdade, acho que o que muda é que terão ainda mais nomes fortes competindo, mas essa geração também tem os valores da filosofia do skate e vai ser demais dividir pista com todos”, comentou Pedro Barros.

Por conta de seu desempenho no ranking mundial, Pedro Barros começou o Mundial de skate park já pré-classificado para as quartas de final. Nesta fase, o brasileiro foi o terceiro colocado geral, com 85,64. Augusto Akio, o Japinha, foi o quarto colocado e o Brasil terá dois atletas na semifinal masculina do mundial. Yndira Asp e Raicca Ventura estão na semi feminina da competição.

Em busca de mais títulos e do primeiro ouro em Paris

Pedro Barros é um dos nomes mais conhecidos do skate mundial nos últimos anos. Por ter começado a competir muito novo, por influência da família, o brasileiro mostrou seu bom nível e passou a ser destaque no mundo e conquistar título atrás de título.

Quando falamos de Mundial de skate Park, Pedro Barros se vê em casa. Até o momento, o brasileiro já conquistou oito vezes a competição e foi o primeiro atleta a conquistar o título da competição, em 2018 na China. Sobre a competição deste ano, o brasileiro é direto ao falar sobre a sua preparação e o que espera da competição.

“Venho treinando forte a bastante tempo e me dedicando muito para chegar no mais alto nível nos campeonatos que eu for disputar. Não é diferente neste mundial, estou preparado para ele”.

Na primeira participação do skate na história olímpica, Pedro Barros colocou seu nome na história. Na disputa do park, o brasileiro terminou com a medalha de prata, ficando atrás apenas do australiano Keegan Palmer. O Mundial de skate park deste ano já passa a valer pontos para o ranking de classificação para a Olimpíada de Paris e Barros não esconde o que pensa sobre os Jogos.

“Eu não quero apenas buscar a vaga em Paris. Eu vou estar lá e vou buscar o ouro para o Brasil. Vou voltar de Paris com o ouro”, finalizou.