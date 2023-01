Scooby enaltece legado de Márcio Freire e pede fiscalização para surfe em Nazaré: ‘Envolve vidas’

O mundo do surfe está de luto. A morte do brasileiro Márcio Freire, especialista em ondas gigantes, abalou o esporte. Figuras importante da modalidade lamentaram o acidente fatal e enalteceram o seu legado para o surfe.

Pedro Scooby reconhece em Márcio Freire um pioneiro no surfe. O surfista carioca relembra que Freire foi precursor ao encarar as grandes ondas de Jaws, no Havaí (Estados Unidos), sem o auxílio de jet skis e coletes salva-vidas. A inovação fez de Márcio Freire e seus colegas Danilo Couto e Yuri Soledade os “Mad Dogs” (“Cachorros Loucos”, em tradução livre).

“O Márcio deixa um legado que não consigo dimensionar. Ele foi quem começou com o surfe de remada em Jaws, que é uma das ondas gigantes mais importantes do mundo. Toda a evolução do surfe de onda gigante fez com que Jaws hoje seja encarada na remada. Ele e os ‘Mad Dogs’ foram pioneiros nisso. Além do legado dele como ser humano. Era muito amado, humilde e sorridente. Um brasileiro que tinha muito respeito dos havaianos. No surfe tem muito ‘localismo’. E ele superou tudo isso e foi muito respeitado por lá”, afirma Scooby ao Estadão.

Márcio Freire tinha 47 anos e morreu nesta quinta-feira após sofrer queda nas ondas de Nazaré. Foto: Instagram

NAZARÉ

A região de Nazaré, em Portugal, é reconhecida como palco de ondas gigantes desafiadoras. Algumas chegam a 30 metros de altura. Diante do risco enfrentado pelos surfistas, não é incomum que ocorram acidentes. Entretanto, foi a primeira vez em que houve um fatal.

Em 2019, Scooby também sofreu um acidente em Nazaré. Ele foi engolido pela onda e ficou submerso por alguns minutos até ser resgatado. Ele afirma não ter ficado inconsciente e não teve maiores problemas. O ex-BBB pede que aumente a fiscalização para o surfe de ondas gigantes em Nazaré.

“Deve haver uma fiscalização maior em Nazaré por parte das autoridades marítimas. Nazaré começou a ficar muito famosa mundialmente. Pessoas de todo lugar vão para lá, algumas sem preparo e equipamento certo. Isso envolve vidas. Precisamos, sim, de um alerta maior para quem for surfar em Nazaré”, apontou Scooby.

LEGADO

Em 2013, a brasileira Maya Gabeira, detentora do recorde feminino de maior onda surfada, tentava alcançar uma marca pessoal quando sofreu um grave acidente, também na Praia do Norte. Ela foi socorrida por Carlos Burle e precisou ser reanimada. Levada ao hospital, teve apenas um tornozelo quebrado.

Nas redes sociais, Maya lamentou a morte de Márcio Freire. “Estou triste. Rezo por sua família e amigos. Márcio, agradeço por sua contribuição para o surfe de ondas gigantes. Você era uma alma única e gentil. Certamente, está no paraíso”, escreveu.

Lucas Chumbo diz que a morte de Márcio Freire é um dos momentos mais desafiadores para o surfe de ondas gigantes. “Estamos todos extremamente abalados com a partida trágica do nosso eterno ídolo Márcio Freire, um cara que sempre admirei por sua coragem e técnica dentro e fora d’água”, publicou.

O sentimento também é compartilhado por André Pássaro. “Na primeira vez que fui para a Ilha de Maui surfar Jaws, dormi na casa dele. Cara do bem. Está todo mundo muito triste”, afirmou o surfista.

LUTO NO SURFE

O surfista brasileiro Márcio Freire, de 47 anos, morreu nesta quinta-feira, enquanto surfava na praia do Norte, em Nazaré, Portugal. De acordo com informações repassadas pela Polícia Marítima à imprensa portuguesa ele foi resgatado por um jet ski após cair na água e estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória quando chegou à areia.

Após tentativas frustradas de reanimá-lo, a morte foi confirmada ainda na praia e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

De acordo com o jornal português Record, os pais de Márcio estavam acompanhando o filho em Portugal desde o Natal e estavam em Nazaré no momento do acidente. Psicólogos da Polícia Marítima foram colocados à disposição da família.