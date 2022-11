Pedro Scooby volta a competir nas ondas gigantes no Nazaré Tow Surfing Challenge

Publicidade

Pedro Scooby já sabe quando voltará a surfar. A partir desta terça-feira, o brasileiro, que é um dos principais surfistas de ondas gigantes do mundo, disputará a edição de 2022 do Nazaré Tow Surfing Challenge, principal campeonato de ondas gigantes, em Portugal.

“Fiz a melhor temporada da minha carreira no ano passado e antes de entrar pro BBB eu era o segundo melhor surfista do mundo de ondas gigantes”, relata Scooby.

Pedro Scooby vem do principal ano de sua carreira como atleta. Além de ser o atual vice-campeão do Tudor Nazará Tow Surfing Challenger, evento em que também venceu o prêmio de melhor nota combinada, ele também foi finalista do Big Wave Awards, que é o oscar do surfe em ondas gigantes, nas categorias de melhor surfista e maior onda.

Scooby volta aa competir nas ondas gigantees após se recuperar de lesão no joelho

“Precisei passar por um intensivão de fisioterapia para recuperar uma lesão no meu joelho, vai ser desafiador retornar às ondas gigantes, mas é o meu trabalho e quero me dedicar o máximo que eu puder nessa volta”, afirma o surfista.

Aos 34 anos de idade e recuperado da lesão, Scooby se vê conseguindo surfar em alto nível por muito tempo. “Acho que ainda tenho muitas ondas pra dropar no surf. Tudo o que conquistei na minha vida foi graças ao esporte e não tenho dúvidas de que enquanto estiver bem fisicamente e mentalmente, não penso em parar de surfar. O surf é minha vida e a adrenalina de estar perto da morte me deixa ainda mais vivo”, completa o surfista.