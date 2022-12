Pelé enfrentou lendas do esporte nos 100 metros rasos aos 42 anos; veja vídeo de 1982

Eleito o Atleta do Século XX, Pelé chamou atenção da mídia esportiva internacional em 1982, quando tinha 42 anos e participou de uma corrida de 100 metros com ícones do esporte da época. O Rei do Futebol terminou a disputa em terceiro - bem próximo do segundo- contra o boxeador Ray Leonard, o tenista Bjorn Borg e o astro do hóquei no gelo Wayne Gretzky. O que mais impressiona é que todos os adversários estavam em atividade em seus respectivos esportes.

Gretzky, considerado o maior jogador de hóquei no gelo da história, foi o grande vencedor da disputa. À época o canadense tinha 21 anos, a metade da idade do Rei do Futebol. Após a corrida, Pelé, aos risos, abraçou o jovem.

Pelé deixou o mundo do esporte em luto na última quinta-feira, 29, quando morreu aos 82 anos vítima de complicações de um câncer no cólon.

Pelé terminou a corrida na terceira posição, muito próximo do segundo colocado. Ele era o único que já havia se aposentado.

Até o momento, ao contrário de outros grandes nomes do esporte e personalidades relevantes, nenhum dos três “adversarios” do Rei postaram homenagens sobre a morte de Pelé.

Wayne Gretzky and Pele once faced off in a 100m sprint.



Rest in Peace to a sporting legend, Pele. pic.twitter.com/qNsulX2unM — Woz (@itsWozzz) December 29, 2022