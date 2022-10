Piqué pode entrar em campo com nome de Shakira na camisa do Barcelona; entenda

Recém-divorciado de Shakira, Piqué, zagueiro do Barcelona, pode reencontrar em breve com sua ex-mulher de uma forma bastante inusitada. O possível “reencontro” tem a chance de acontecer por ações do principal patrocinador do clube, o serviço de streaming musical Spotify.

De acordo com o jornal inglês ‘Daily Star’, o gigante de streaming planeja fazer ações com o lançamento da música ‘Monotonia’, de Shakira. Caso o mesmo plano adotado para celebrar os 50 bilhões de streamings nas músicas do rapper Drake, que estampou a camisa do Barcelona, seja adotado, o nome da ex-mulher de Piqué pode aparecer no uniforme da equipe.

A faixa, que foi feita em parceria com o artista porto-riquenho Ozuna, tem lançamento marcado para as 21h (horário de brasília) desta quarta-feira, e aborda em seus versos o término da relação com o zagueiro. Alguns trechos já divulgados nas redes sociais, a música deixa algumas indiretas sobre o tema. “Nunca disse nada, mas me doía. Eu sabia que isso aconteceria”, escreveu Shakira na legenda da publicação que anunciou o trabalho. “Não foi culpa sua, nem culpa minha. Foi culpa da monotonia”, dizia o trecho compartilhado.

No último ‘El Clássico’, realizado no último fim de semana, o Barcelona não contou com o logotipo do Spotify em sua camisa, mas sim pela marca do cantor norte-americano.

No clássico com o Real Madrid, o Barcelona entrou em campo com o logo de Draka em seu uniforme. Foto: Manu Fernandez/AP

Casados por 11 anos, o casal se divorciou em junho deste ano após uma suposta traição do zagueiro espanhol. O relacionamento gerou dois filhos, um menino de nove anos, e uma menina de sete.