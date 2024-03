Popó muda de ideia e aceita desafio de Belfort: ‘Vai cair igual ao Bambam’

Popó parou de resistir. Depois de muita insistência de Vitor Belfort, o tetracampeão mundial de boxe aceitou o desafio de uma luta entre os dois. O baiano tem feito confrontos com celebridades, como foi com Kleber Bambam, e lutadores de outras modalidades. Ainda não há previsão de quando deve acontecer a luta.

PUBLICIDADE O ex-campeão do UFC provocava dizendo que Popó só aceitava “desafios fracos”. Recentemente, o pugilista falou que não aceitaria o desafio, porque só luta com quem ele quer. A reação de Belfort foi falar que o agora adversário “pipocou”. Em vídeo publicado no Instagram, então, Popó topou o confronto, quase em tom de desabafo. “(Belfort) É um cara que está apagado, na m... no mundo da luta. Ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara dele. Cara insuportável. Me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até mesmo da minha estética. Ele começou igual ao Bambam, e por conta disso vai cair igual ao Bambam”, cravou Popó.

Entre os ataques do ex-UFC já havia falado da aparência e de procedimentos estéticos feitos por Popó no rosto. “Meu irmão, sua cara está toda deformada. Para de ir nesse médico, seu botox está muito mal colocado”, disparou Belfort. A fala também foi publicada nas redes sociais, ainda antes de Popó vencer Bambam.

O pugilista tem plano de repetir lutas contra os três desafiantes que já enfrentou. Júnior Dublê, Pelé Landy e Bambam. Todos foram vencidos por nocaute. “Minha ideia é eu lutar com os três na mesma noite, no mesmo dia. Seria minha luta de encerramento neste ano. Eu quero pegar os três que nocauteei no mesmo dia. Vou nocautear os três de novo”, revelou ao “Encontro”, a TV Globo.

As lutas de Popó são organizadas pelo Fight Music Show (FMS). O resultado gerado com o interesse do público foi o sucesso, com casa cheia, na Arena Vibra, diversas menções sobre o show nas redes sociais, alto consumo de pay-per-view e bons índices de audiência na televisão. A inspiração veio de eventos semelhantes nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira edição do Fight Music Show chegou em 2022 com o embate principal entre Popó e o comediante Whindersson Nunes.