Guilherme Costa conquistou neste sábado sua primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago de 2023. O nadador brasileiro ganhou com enorme vantagem a prova dos 400 metros livres. Ele ainda quebrou o recorde pan-americano, com o tempo de 3min46seg79.

No pódio, Guilherme Costa foi acompanhado do venezuelano Alfonso Mestre (3min47s62) e do americano James Plage (3min50s74). Outro representante do Brasil na prova foi Alexander Steverink. Ele terminou na quinta posição, com a marca de 3min53s77.

Guilherme Costa tem um apelido bastante curioso. Conhecido como “cachorrão”, o nadador brasileiro de 25 anos foi batizado pelos amigos com tal nome ainda na infância. Certa vez, aproveitando férias em Angra dos Reis, no Rio, enquanto jogava futebol com os colegas, a bola caiu perto de um cachorro.

Ao se aproximar do animal para recolher a bola, Guilherme foi mordido. No dia seguinte, ao retornar ao local, o cachorro já não estava mais lá, e os amigos atribuíram o “sumiço” à mordida dada em Guilherme. Daí, o apelido pegou de vez.

Guilherme Costa faturou o segundo ouro do Brasil no Pan de Santiago. Foto: Dylan Martinez/ Reuters

Guilherme é carioca e já tem outro ouro em Jogos Pan-Americanos. Em Lima, em 2019, ele subiu no lugar mais alto do pódio nos 1.500m livres. No Mundial de Budapeste, em 2022, levou o bronze nos 400m livres.

No Pan de Santiago, Guilherme ainda mira subir outras três vezes no lugar mais alto do pódio. O nadador participará das provas dos 800m livres, 1.500m livres e do revezamento 4x200m livres.