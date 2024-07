Para Paris, a World Athletics (Federação Internacional de Atletismo) resolveu quebrar um paradigma e vai destinar US$ 2,4 milhões (R$ 12 milhões) para atletas que conquistarem medalhas de ouro na Olimpíada, tornando-se a primeira federação internacional a desembolsar prêmio em dinheiro. A entidade define o lugar mais alto do pódio nos jogos como “o auge do sucesso desportivo”. A verba é uma reserva no repasse do COI ao órgão.

Veja o ranking de premiações por medalha de ouro em Paris