Prêmio Laureus 2023: Rayssa Leal e Filipinho são indicados ao Oscar do Esporte

Os brasileiros Rayssa Leal e Filipinho foram indicados ao Prêmio Laureus, o Oscar do Esporte, de 2023. A skatista e o surfista concorrem como “Melhor Atleta de Ação”, categoria sem distinção de gênero. Os outros concorrentes são Stephanie Gilmore (surfista), Chloe Kim (snowboard), Eileen Gu (esqui), Justine Dupont (surfista de ondas gigantes).

O 2022 de Rayssa foi irretocável. A atleta foi campeã da Liga Mundial de Skate Street após ganhar todas as etapas da modalidade no ano. “Estou muito feliz por ser indicada mais uma vez para o Laureus. É fantástico e me sinto muito honrada por estar ao lado de atletas que me inspiram. Gostaria de agradecer a Laureus e a todos que me indicaram por me darem a oportunidade de destacar o skate no Brasil. Espero que minha indicação para um prêmio tão importante inspire e encoraje mais meninas e mulheres a praticar esportes”, afirmou.

Bom dia com essa nomeação para concorrer ao prêmio @LaureusSport e eu tô feliz demais ❤️🛹🥹#Laureus23 #TimeRayssaLeal pic.twitter.com/dvCq1EPtgQ — Rayssa Leal - OFICIAL (@rayssaleal) February 20, 2023

Filipinho também teve um 2022 para emoldurar na parede, tendo finalmente conquistado o título de campeão mundial da WSL após quase dez anos competindo na elite do surfe. “Vencer a World Surf League 2022 foi uma grande conquista para mim e para o Brasil, e a indicação para o Prêmio Laureus Melhor Atleta de Ação ajuda a enfatizar o incrível talento e triunfo da geração do surfe brasileiro, colocando-nos com alguns dos maiores nomes do esporte do mundo”, afirmou.

Na categoria de “Melhor Esportista Masculino do Ano”, Lionel Messi (Argentina/Futebol), Kylian Mbappé (França/Futebol), Rafael Nadal (Espanha/Tênis), Mondo Duplantis (Suécia/Atletismo), Stephen Curry (EUA/Basquete) e o atual campeão, Max Verstappen (Holanda/Automobilismo), foram os escolhidos para concorrer ao prêmio.

“É uma honra ser indicado ao prêmio Laureus Melhor Esportista Masculino do Ano. Vencer no ano passado foi um momento incrível para mim: é um prêmio de tanto prestígio e significa mais ainda quando você esta concorrendo contra os melhores esportistas do mundo”, afirmou Verstappen. “Ser finalista novamente é uma conquista em si, então muito obrigado à minha equipe Oracle Red Bull Racing pelo apoio durante todo o ano de vitorias no campeonato, e obrigado à mídia internacional por me indicar.”

Na categoria de “Melhor Esportista Feminina do Ano”, Alexia Putellas (Espanha/Futebol), Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica/Atletismo), Katie Ledecky (EUA/Natação), Sydney McLaughlin-Levrone (EUA/Atletismo), Mikaela Shiffrin (EUA/Esqui Alpino) e Iga Swiatek (Polônia/Tênis) concorrem.

O futebol ganhou destaque na categoria “Time do Ano”. A seleção argentina de futebol masculino, a seleção inglesa de futebol feminino e o Real Madrid foram indicados à premiação, que ainda conta com a seleção francesa de rugby masculino, o Golden State Warrios e a Oracle Red Bull Racing.