Procon-SP notifica a NFL antes de jogo na Neo Química Arena; veja o motivo

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) anunciou nesta terça-feira, 27, que notificou a National Football League (NFL) sobre a lista de ‘itens proibidos’ divulgadas pela liga referente ao jogo que será realizado na Neo Química Arena, em 6 de setembro.

Segundo comunicado do órgão, a NFL identificou informações que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Entre as ações anunciadas pela liga que foram notificadas pelo Procon-SP está a proibição da entrada dos torcedores com alimentos e bebidas. Segundo o comunicado da NFL, os fãs não podem entrar na Neo Química Arena com itens comprados do lado de fora.

Green Bay Paxckers e Philadelphia Eagles se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo Foto: Emma Pravecek/packers.com/Kiel Leggere

Por outro lado, o Procon-SP garante que essa atitude é proibida. “A lei dá ao consumidor o direito de levar sua água e seu alimento, não sendo obrigado a adquirir no local”, diz o texto. A órgão reforça que a notificação enviada à NFL tem como objetivo assegurar o direito do consumidor aos torcedores que estiverem presentes no estádio, evitando problemas ou desentendimentos com a organização do evento.