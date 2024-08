Programação das Olimpíadas 2024, sábado, 10/8: veja onde assistir ao vivo e horários

O penúltimo dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ainda reserva grandes emoções com o Brasil podendo conquistar mais duas medalhas com as modalidades femininas. No futebol, a seleção enfrenta os Estados Unidos pelo ouro. Já no vôlei, a disputa é pelo bronze contra a Turquia.

Tocha olímpica dos Jogos de Paris 2024 Foto: Kirill Kudryavtsev/KIRILL KUDRYAVTSEV

Programação do penúltimo dia, 10 de agosto (modalidades com brasileiros em negrito):

Atletismo

03:00 - Maratona Masculina

14:10 - Salto em Altura Masculino - Final

14:25 - 800m Masculino - Final

14:40 - Lançamento de Dardo Feminino - Final

14:45 - 100m com barreiras Feminino - Final

15:00 - 5.000m Masculino - Final

15:25 - 1.500m Feminino - Final

16:12 - Revezamento 4x400m Masculino - Final

16:22 - Revezamento 4x400m Feminino - Final

Basquete

06:00 - Masculino - Disputa pela medalha de bronze (#49)

16:30 - Masculino - Disputa pela medalha de ouro (#50)

Boxe

16:30 - 57kg Feminino - Final

16:47 - 57kg Masculino - Final

17:16 - 75kg Feminino - Final

17:51 - +92kg Masculino - Final

Breaking

11:00 - B-Boys Round Robin

15:00 - B-Boys - Quartas de final

15:45 - B-Boys - Semifinais

16:15 - B-Boys - Finais

Canoagem Velocidade

05:30 - K1 500m Feminino - Semifinais (Ana Paula Vergutz)

06:10 - K1 1000m Masculino - Semifinais

06:40 - C1 200m Feminino - Semifinais (Valdenice Nascimento)

07:40 - K1 500m Feminino - Finais

08:10 - K1 1.000m Masculino - Finais

08:40 - C1 200m Feminino - Finais

Ciclismo de Pista

12:00 - Velocidade feminino - Oitavas de final

12:19 - Keirin Masculino - Primeira Rodada

12:50 - Velocidade feminino - Oitavas de final - Repescagem

12:59 - Madison Masculino - Final

14:07 - Velocidade feminino, quartas de final

14:21 - Keirin Masculino - Repescagem

Escalada Esportiva

05:15 - Feminino - Boulder e Lead - Final Boulder

07:35 - Feminino - Boulder e Lead - Final Lead

Futebol

12:00 - Feminino - Disputa pela medalha de ouro (#26) (Brasil x EUA)

Ginástica Rítmica

09:00 - Competição por equipes geral, final

Golfe

04:00 - Feminino - Jogo por tacadas individual - Rodada 4

Handebol