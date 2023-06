PSG x Clermont: onde assistir, horário e escalação das equipes

PSG e Clermont medem forças neste sábado, às 16h, pela 38ª rodada do Campeonato Francês. A partida marca o encerramento do campeonato nacional e é a despedida de alguns jogadores da equipe de Paris.

Sem poder contar com Neymar, machucado, o jogo deste sábado é a despedida de Sérgio Ramos da equipe francesa. Após duas temporadas, o defensor confirmou que está deixando o elenco do PSG na última sexta-feira. Outro que pode deixar a equipe é Messi. O técnico do PSG chegou a anunciar que era a última partida do astro com a camisa do time da França, mas a equipe negou a informação em comunicado oficial.

Em oitavo lugar na atual edição do campeonato nacional, o Clermont chega para a partida final sem aspirações. Sem poder subir de posição, a equipe vai para campo apenas para tentar estragar a festa do PSG.

PSG x Clermont - Campeonato Francês Foto: Arte Estadão

PSG X CLERMONT

DATA: 03/06 (domingo).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Parque dos Príncipes, em Paris

ONDE ASSISTIR

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PSG: Donnarumma; Pereira, Ramos, Bitshiabu; Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat; Messi, Ekitike, Mbappe.

CLERMONT: Diaw; Wieteska, Caufriez, Seidu; Zeffane, Gastien, Gonalons, Borges; Khaoui, Maurer; Kyei.

ÚLTIMOS RESULTADOS