Antes de subir ao ringue, Bambam comentou que o valor que embolsaria para lutar com Popó seria maior do que o prêmio recebido por vencer o BBB, em 2002. À época, ele faturou R$ 500 mil da Rede Globo ao ser escolhido pelo público como o campeão do reality show. Tanto Popó quanto Bambam garantiram aproximadamente R$ 3 milhões com o combate no FMS, transmitido pela emissora do Rio na madrugada de domingo.

“Particularmente para mim, essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois, três prêmios de Big Brother”… Se alguém está me perguntando por quê? É porque eu tenho as cotas dos patrocínios, patrocínios internacionais”, revelou Bambam, em entrevista ao podcast Ticaracaticast. Há também os direitos de imagens da luta.