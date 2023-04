Quão rápido é Eliud Kipchoge? Você vai cair quando descobrir: ele correu uma maratona em 2h1min9s

Alguns números são difíceis de compreender. O corpo humano, por exemplo, é formado por cerca de 40 trilhões de células. A Terra está a cerca de 93 milhões de milhas do sol. E Eliud Kipchoge correu uma maratona em 2 horas 1 minuto e 9 segundos. Qualquer um remotamente familiarizado com a maratona - e todos as 26,2 milhas (42 quilômetros) de seu masoquismo destruidor de músculos - pode apreciar que o recorde mundial de distância de Kipchoge, que ele estabeleceu em setembro passado quando venceu a Maratona de Berlim pela quarta vez, é rápido. Mas quão rápido é exatamente?

Bem, você pode ir para a pista do seu bairro e tentar fazer um giro de 400 metros, que é aproximadamente o equivalente a um quarto de milha, em cerca de 69 segundos - e executar 104 voltas adicionais nesse ritmo. Ou você pode tentar correr 4,37 milhas e depois repetir a dose tantas vezes conseguir para chegar lá.

Eliud Kipchoge é dono de quatro dos seis melhores tempos de toda a história da Maratona Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Mas talvez a maneira mais inventiva de contextualizar o ritmo da maratona de Kipchoge seja por meio de uma enorme esteira, equipada com pisos flexíveis e hastes de fibra de carbono, que foi originalmente projetada para uso em programas de jogos de televisão e para trabalhos de dublês em filmes. A esteira é chamada de Tumbleator. Na Maratona de Boston, nesta segunda-feira, o resultado surpreendeu. O queniano Evans Chebet venceu. Gabriel Geay, da Tanzânia, ficou em segundo lugar, enquanto Benson Kipruto, do Quênia, completou o pódio. Kipchoge terminou em sexto.

“Acho que é uma grande motivação para a família humana”, disse Kipchoge em uma entrevista no mês passado no Quênia, onde estava treinando. “É bom para as pessoas correrem, sentirem e obterem a experiência. É uma coisa positiva.”

Continua após a publicidade

O Tumbleator, que tem cerca de 6 pés de largura (182,8 centímetros ou quase 2 metros) e 20 pés de comprimento (690,6 centímetros ou 6 metros), estreou em uma exposição de corrida antes da Maratona de Londres de 2017, onde qualquer um poderia enfrentar o desafio de correr 400 metros em um “ritmo de maratona de classe mundial” de acordo com Canning Conveyor, a empresa britânica que construiu a engenhoca. Isso resultou em cerca de 13 mph, uma corrida para a maioria dos mortais.

As consequências foram literais e previsíveis: o Tumbleator deu as boas-vindas aos guerreiros de fim de semana em sua superfície elástica antes de cuspir a maioria deles na parte de trás enquanto aumentava sua velocidade, enviando-os para o abraço seguro de tapetes de ginástica acolchoados.

A esteira gigante não foi originalmente associada a um atleta em particular, mas não demorou muito para que fosse vinculada a Kipchoge, de 38 anos, pela simples razão de que ele era mais rápido do que todos os outros. Ele quebrou o recorde mundial pela primeira vez na Maratona de Berlim de 2018, quando terminou em 2h01min39seg.

Alguns meses depois, o Tumbleator foi revelado pela primeira vez na Maratona de Chicago, onde um novo grupo de corredores teve uma sensação em primeira mão do ritmo de Kipchoge, mas por 200 metros, o que foi longo o suficiente para eles. Qual é a sensação desse ritmo para o próprio homem na estrada aberta? “Acho que posso dizer que gosto desse ritmo”, disse Kipchoge. “Meu treinamento é suficiente para ir nesse ritmo.”

Eluid Kipchoge conheceu recentemente um 'desafiador' para o seu recorde mundial na Maratona Foto: New York Times)

O Tumbleator, que passa a maior parte do tempo na Europa, fará sua próxima aparição pública na Maratona de Londres, marcada para 23 de abril. O poder da maratona, e o que a separa de tantos outros eventos esportivos, é sua comunidade poder sentir a corrida, disse Danny Coyle, chefe de mídia digital e social da Abbott World Marathon Majors.

A maioria dos humanos nunca jogará uma World Series, dirigirá um carro de Fórmula 1 ou disputará a quadra central de Wimbledon. “Mas quando você faz uma maratona, corre os mesmos quilômetros que os melhores atletas do planeta”, explica Coyle. E o Tumbleator, à sua maneira caricatural, ofereceu um caminho adicional para atletas amadores preencherem a lacuna entre eles e elites como Kipchoge, embora por 20 ou 30 segundos no máximo.

Continua após a publicidade

“Parece divertido, certo?” disse Coyle. “Quem não ama uma esteira gigante?” O canto da sereia do Tumbleator era irresistível para Mo Farah antes de sua aparição na Maratona de Londres de 2019. Quatro vezes campeão olímpico, Farah caiu duas vezes na esteira. “Mesmo alguns dos melhores do mundo podem ter dificuldades no aparelho”, disse Coyle.

Alguns dias depois, Kipchoge venceu a corrida. Farah terminou em quinto lugar. Deve-se notar que Kipchoge não nasceu um campeão. Quando criança em Kapsisiywa, um pequeno vilarejo no oeste do Quênia, ele ia e voltava correndo para a escola. Quando adolescente, ajudava no sustento da família coletando leite dos vizinhos e vendendo no mercado. Uma introdução mais formal à corrida ocorreu aos 16 anos, quando Patrick Sang, medalhista olímpico (prata) na corrida de obstáculos, voltou ao Quênia para organizar eventos esportivos. Kipchoge logo se tornou um protegido dele. Sang, de 58 anos, continua sendo seu treinador. Aos 18 anos, Kipchoge ganhou um campeonato mundial nos 5.000 metros. Ele seguiu com um par de medalhas olímpicas no evento, ganhando bronze em 2004 e prata em 2008. Ele fez a transição para a maratona em 2013.

Desde então, ele é o dono do evento, vencendo 10 Majors Mundiais de maratona e 15 das 17 maratonas que disputou. Perdeu a de Boston nesta segunda-feira. Nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021, ele defendeu com sucesso seu título olímpico de 2016, no Rio, de forma dominante. E no ano passado, quebrou seu próprio recorde mundial ao cortar 30 segundos da marca.

Kipchoge é o responsável oficialmente por quatro das seis maratonas mais rápidas de todos os tempos. Em outubro de 2022, quando teve a chance de ver o Tumbleator em ação antes da Maratona de Londres, ele desejou sorte aos participantes em “experimentar meu novo ritmo de recorde mundial” - também se desculpou com os oficiais da corrida por quebrar o recorde mundial, já que algumas de suas sinalizações estavam desatualizadas.

Eliud Kipchoge é o atual bicampeão olímpico da Maratona Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

“É bom”, disse Kipchoge, que costuma falar como se cada frase devesse ser pontuada por um ponto de exclamação. “Para alguém cair, isso é um desafio! Isso significa que eles precisam trabalhar mais!”

No treinamento, Kipchoge costuma correr até 140 milhas (225 km) por semana. Embora isso possa soar como outra figura bizarra, ela não é totalmente incompatível: a maioria de suas corridas, ele disse, é lenta. Então, novamente, lento para ele é um pouco mais rápido do que 7 minutos por milha ou 7 minutos a cada 1,6 km.

Continua após a publicidade

“Nós realmente tentamos correr de uma maneira fácil”, disse. “É bom para a nossa mente pensar mais e é bom para os nossos músculos rejuvenescer e estar prontos para o dia seguinte.” O homem que se tornou sinônimo de Tumbleator raramente corre em uma esteira. “Prefiro estar do lado de fora”, disse.