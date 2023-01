Quatro anos após aposentadoria, Casey Stoner volta à MotoGP como piloto de testes

Coadjuvante da disputa entre Honda e Yamaha na temporada 2015 da MotoGP, a Ducati quer voltar aos holofotes. Nesta segunda-feira, a equipe italiana anunciou a contratação do australiano Casey Stoner, que estava aposentado desde o fim de 2012 e que volta em 2016 para ser piloto de testes."Eu tenho muitas boas memórias de trabalhar com o pessoal e com a marca Ducati e a oportunidade de trabalhar com eles de novo é algo muito especial. Quero ajudar Andrea Dovizioso e Andrea Iannone da forma que eu puder. A marca Ducati e os torcedores da Ducati foram parte da minha carreira e da minha vida, então estou muito feliz de retomar a relação e começar outro capítulo", disse Stoner.O australiano, de 30 anos, foi um dos antagonistas de Valentino Rossi no auge da carreira do italiano, faturando o título da MotoGP em 2007 (pela Ducati) e em 2011 (com a Honda). Além disso, ele terminou seis temporadas seguidas entre os quatro primeiros do mundial de pilotos, se despedindo da categoria como terceiro colocado de 2012, atrás de Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.Stoner tinha 26 anos quando anunciou que pararia ao fim da temporada 2012, alegando que não tinha mais prazer em competir. À época, era campeão mundial. Na carreira, participou de 115 provas da MotoGP, vencendo 38 e chegando ao pódio em 69 oportunidades. Com aproveitamento tão alto, é considerado um dos maiores pilotos da história.