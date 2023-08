Quem é Ethan, irmão de Mbappé que pode substituí-lo no Paris Saint-Germain

A volta de Neymar aos gramados depois de cinco meses, com dois gols e uma assistência na vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Jeonbuk Motors, foi o que de mais relevante aconteceu no amistoso desta quinta-feira. Mas não passou despercebida a presença de um atleta cujo sobrenome é mundialmente famoso: Ethan Mbappé, irmão de Kylian.

Enquanto Kylian continua afastado do elenco principal, sem definir o seu futuro a um ano do fim de seu contrato com o clube francês, o jovem de 17 anos foi titular vestindo a camisa 38 nesta quinta-feira e deixou o campo no segundo tempo. “Muito orgulhoso de fazer minha estreia como titular pelo meu clube do coração”, resumiu o meio-campista.

O atleta já havia participado de outras duas partidas da pré-temporada atual, contra Le Havre e Al-Nassr. Em ambos, porém, tinha iniciado entre os reservas, saindo do banco no segundo tempo. A tendência é de que faça parte nesta temporada do elenco comandado por Luis Enrique.

Ethan Mbappé ao lado do irmão famoso, Kylian, em treino do PSG Foto: Christophe Ena/AP

Como seu irmão, Ethan deu os primeiros passos no futebol na base do AS Bondy, time do bairro homônimo, no subúrbio de Paris. Ele fez a sua estreia no elenco profissional do PSG quando tinha 15 anos, em dezembro do ano passado, em um amistoso contra o Paris FC.

Ethan está no PSG desde 2017, mas foi em 2021 que assinou seu primeiro contrato profissional, vigente até a metade de 2024. Ele é um meio-campista armador, que constrói as jogadas e arma a equipe, portanto tem estilo de jogo diferente do irmão, um atacante rápido, habilidoso e goleador.

Em 2019, aos 13 anos, Ethan Mbappé veio ao Brasil para a disputa de um torneio em Porto Alegre com o PSG. Naquele momento, ele já chamava a atenção dos meninos brasileiros justamente por ser irmão do astro francês.

Ethan atuou como titular em amistoso do PSG Foto: Anthony Wallace/AFP

No mesmo ano, foi pré-selecionado para integrar a INF Clairefontaine, academia de futebol da França conhecida por formar craques, como o próprio Kylian. Henry, Matuidi e Anelka são outros nomes conhecidos formados lá.

Nas redes sociais, o jovem, que é patrocinado pela Nike, já é um fenômeno. Só em seu perfil no Instagram, amealha mais de 3 milhões de seguidores. Entre as 51 publicações, algumas são com o irmão. Em uma, postada há duas semanas, os dois aparecem sorrindo juntos em um treino do PSG. “Um orgulho enorme poder jogar contigo irmão”, escreveu Ethan para Kylian.