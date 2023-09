Quem é Lais Souza: ex-ginasta teve a vida mudada por acidente na neve e mostra rotina nas redes

Lais Souza, de 34 anos, teve coragem nesta semana para revelar mais um episódio revoltante de sua história. Em conversa com o ex-BBB Rodrigo Mussi, a ex-ginasta, que teve sua vida transformada após acidente em 2014 que a deixou tetraplégica, revelou que foi vítima de abusos de seus cuidadores em sua casa. Após a lesão na coluna cervical, causada por colisão com uma árvore em um treinamento de esqui na Rússia, Lais precisa de cuidados médicos frequentes e intensivos para conseguir viver com qualidade.

A vida de Lais mudou no começo de 2014. Depois de uma carreira na ginástica artística, a atleta decidiu tentar uma nova modalidade. Em 2013, a então ginasta rumou para o esqui e durante a preparação para a Olimpíada de inverno de 2014, realizada na Rússia, sofreu um acidente ao se chocar com uma árvore em um treino e teve uma torção na coluna cervical.

LaísSouza fica de pé usando o aparelhoorthowalkem seu apartamento em Vila Velha Foto: Gabriel Lordello/ESTADAO

O acidente deixou a atleta entre a vida e a morte no hospital. Ela sobreviveu e, depois do episódio, teve de buscar alternativas para viver sem os movimentos do corpo. Sem a possibilidade de se dedicar ao esporte, ela passou a dar palestras e posteriormente começou a se dedicar às artes plásticas para conseguir manter os cuidados e tratamentos que precisa fazer. Ela chegou a disputar duas Olimpíadas (Atenas-2004 e Pequim-2008) antes de sofrer o acidente. Defendia o Brasil na ginástica artística.

Revezamento da tocha olímpica e rotina nas redes sociais

Após o acidente, Lais passou a ser um símbolo de superação no Brasil. Mostrando sua rotina de recuperação através da mídia e depois pelas redes sociais, ela tentou deixar claro que era possível, mesmo que com passos lentos, se adaptar à nova vida. “Hoje eu tenho que manter. Tenho que continuar fazendo os exercícios, porque se eu piorar, eu volto para a máquina do respirador”, explicou a ex-ginasta em entrevista sobre o acidente e sua recuperação.

Ex-ginasta Laís Souza, paraplégica após acidente grave, ficou em pé com o fogo olímpico e causou comoção Foto: Divulgação

Quando entendeu sua situação, a medalhista dos Jogos Pan-Americanos colocou como meta estar presente de alguma forma nos Jogos Olímpicos do Rio, realizados em 2016. Pouco mais de dois anos após o acidente que a deixou tetraplégica, Lais conseguiu a proeza. Durante o revezamento da tocha olímpica, ela carregou o símbolo olímpico por alguns metros e em pé, causando comoção de quem acompanhava a cena.

Nos últimos anos, Lais tem compartilhado com mais frequência sua rotina nas redes. Sem esconder os momentos ruins e valorizando cada pequena conquista, a ex-ginasta do Brasil tenta naturalizar a vida de uma pessoa tetraplégica. Após o acidente, ela também assumiu sua homossexualidade e hoje vive ao lado da namorada Beatriz Canabrava.

Em 2019, ela postou em suas redes um vídeo em que aparecia levantando as duas pernas sozinha. Ela se valia da ajuda de eletroestimuladores e tinha um suporte que a deixa em pé, apenas apoiada com uma das mãos em um móvel.