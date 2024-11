Quem é Rafael Cordeiro, técnico brasileiro de Mike Tyson no boxe?

Em 2010, ele se mudou para os Estados Unidos e fundou a Kings MMA.

Dez anos depois, no meio da pandemia, quando Mike Tyson nem pensava em voltar a lutar boxe, o caminho do brasileiro se cruzou com o da lenda dos ringues. Vídeos de sessões de treinos de Tyson com Cordeiro começaram a viralizar na internet, dada a velocidade e força com a qual o “Iron Mike” ainda tinha com as luvas.