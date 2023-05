Quem são os atletas jovens mais bem pagos do mundo? Veja lista com o top-5

Kylian Mbappé tem apenas 24 anos, mas no currículo acumula título de Copa do Mundo, em 2018, pela seleção francesa, e uma soma de troféus erguidos com a camisa do Paris Saint-Germain, clube que defende atualmente. Com tamanha relevância no cenário internacional, o francês é recompensado com pomposos patrocínios e um salário vultoso.

A revista Forbes revelou nesta terça-feira um levantamento com a lista dos atletas com menos de 25 anos que ostentam os maiores salários do mundo do esporte. Além do futebol, o ranking abrange modalidades como: futebol americano, automobilismo e basquete.

No topo da lista está Kylian Mbappé, que recebeu no último ano US$ 120 milhões (cerca de R$ 593 milhões). Em segundo lugar aparece o norte-americano Kyler Murray, de 25 anos, quarterback do Arizona Cardinals na NFL, com salário anual de US$ 70,5 milhões (R$ 348 milhões).

Kyler Murray é quarterback do Arizona Cardinals na NFL. Foto: Christian Petersen/ AFP

O terceiro colocado já é bicampeão mundial de Fórmula 1 e recebe anualmente US$ 64 milhões (R$ 316 milhões). Com 25 anos, o holandês Max Verstappen lidera a Red Bull e busca nesta temporada o terceiro título na categoria máxima do automobilismo.

O mais jovem da lista é o norueguês Erling Haaland, do Manchester City. O artilheiro ganha US$ 52 milhões (R$ 257 milhões). O quinto colocado no ranking é o esloveno Luka Doncic, do Dallas Mavericks, da NBA. Aos 24 anos, ele recebe US$ 47,2 milhões (R$ 233 milhões).

LISTA DOS 5 JOVENS MAIS BEM PAGOS DO MUNDO DO ESPORTE

