Quem são os esportistas na lista de bilionários da Forbes? Confira

Divulgada na última terça-feira, a lista anual de maiores bilionários do mundo da Forbes, apontou que o astro do basquete LeBron James, de 40 anos, e o golfista Tiger Woods, 49, são os únicos esportistas em atividade a fazerem parte do ranking. São os primeiros atletas em ação a atingirem esse feito.

Maior pontuador da história da bola laranja, com mais de 50 mil pontos, James é dono de uma produtora de conteúdo e ações da Fenway Sports Group, empresa que dirige o Liverpool e tem participação no Milan. LeBron também se destaca em outros negócios, como na venda de artigos esportivos, ele possui sua marca em parceria com a Nike, além de ter sido protagonista do segundo filme da franquia SpaceJam. Atualmente no Los Angeles Lakers, o quatro vezes campeão da NBA e 3 três vezes medalhista de ouro olímpico tem um contrato de duas temporadas com a equipe, no valor de US$ 104 milhões ( bilhões). O patrimônio atual é de US$ 1,3 bilhão (R$ 7,4 bilhões).

LeBron James é dono de uma das maiores fortunas do mundo, segundo a Forbes. Foto: Paul Beaty/AP

PUBLICIDADE Considerado um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos, Tiger Woods é detentor de uma riqueza estimada em US$ 1,4 bilhão (R$ 8 bilhões). O americano que é patrocinado por Bridgestone, Hero, Kowa, Monster Energy, Rolex e TaylorMade, dispõe de uma carreira invejável, conquistando 15 majors, 82 vitórias PGA Tour e recordista de semanas como primeiro no Official World Golf Ranking (OWGR), com 683. Aposentado desde 2003, Michael Jordan é o desportista com a maior fortuna orçada, cerca de US$ 3,5 bilhões (R$ 20 bilhões). O seis vezes vencedor do troféu Larry O’Brien, ouro nas Olímpiadas de 1992 e ídolo do Chicago Bulls, é um dos proprietários da ilustre grife Jordan e até 2023 um dos donos do Charlotte Hornets, na NBA. A venda da franquia para os investidores Gabe Plotkin e Rick Schnall gerou quase US$ 3 bilhões.

Outros nomes ilustres com ligações esportivas aparecem na lista, entre eles Arnold Schwarzenegger. O ex-governador da Califórnia e reconhecido ator de Hollywood, é a maior referência de fisiculturismo no planeta. Arnold venceu sete vezes o Mr. Olympia antes de ingressar no cinema. Ele detém a bagatela de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,3 bilhões).