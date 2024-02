O namoro entre Marcelo Courrege e Carol Barcellos, ambos repórteres do núcleo de Esporte da TV Globo, ganhou holofotes neste carnaval. Os jornalistas postaram uma foto juntos, assumindo a relação publicamente. O que repercutiu depois disso foi a antiga relação de Courrege com a também repórter Renata Heilborn. Eles foram casados por dez anos e tiveram Carol Barcellos como madrinha.

A relação entre Courrege e Renata durou, ao todo, 12 anos, sendo dez casados. Tão logo a foto com Carol Barcellos foi postada, um rumor sobre traição de Courrege na relação com Renata começou a ser mencionado na redes. Renata Heilborn publicou, então, stories no Instagram comentando a situação e confirmando a traição. “Eu tô mais leve, mais feliz, e tenho muita sorte. Porque tenho uma família incrível e amigos maravilhosos que me deixaram de pé”, escreveu a repórter após revelar que o casamento já estava em crise quando terminou, em setembro de 2023. Ao portal Leo Dias, Carol disse que a história “não é essa”, referindo-se ao que postou Renata.

Jornalistas Carol Barcellos e Marcelo Courrege assumem namoro. Foto: @carolbarcellos via Instagram

Quem é Carol Barcellos

A jornalista atua como repórter na TV Globo desde 2008. No currículo, ela tem a cobertura de Olimpíadas de Inverno, Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Em 2018, Carol foi responsável por apresentar a série Expedição Brasil, do Esporte Espetacular, junto de Clayton Conservani, em que os dois buscavam histórias ligadas a esportes radicais. Carol também é fundadora da ONG Destemidas. O projeto social foi fundado em 2018 e visa acolher meninas e mulheres do Complexo da Maré, conjunto de 16 comunidades do Rio de Janeiro, por meio das corridas e treinos. Seu trabalho é conhecido nos programas esportivos e telejornais da emissora.

Marcelo Courrege

Desde 2003, Marcelo Courrege atua no Grupo Globo. Primeiro, ele foi repórter do Sistema Globo de Rádio. Em 2007, migrou para a TV. No currículo, o repórter já cobriu Copa do Mundo, Olimpíada, seis anos de Fórmula 1, NBA, Eurocopa, Liga dos Campeões, além de Libertadores e campeonatos nacionais de futebol. Courrege também teve destaque em coberturas de esportes olímpicos, como Mundiais e Copas do Mundo e Liga das Nações de Vôlei, Mundial de Ginástica Artística e Mundial de Canoagem. O repórter já foi correspondente da Globo no Reino Unido e morou na Rússia no ano anterior à Copa do Mundo de 2018.

Renata Heilborn

PUBLICIDADE A repórter deixou a TV Globo em 2023. Ela também trabalhava na cobertura esportiva. Ela teve diferentes passagens pela empresa, atuando também no jornal O Globo, quando apresentou a série Tô Russa, em que morou um ano e meio em Moscou e compartilhou curiosidades e a história do país da Copa de 2018.

Durante o Mundial, Renata participou da cobertura pela TV Globo. Ela também cobriu Eurocopa, Mundial de Vôlei e a Copa de 2022, no Catar. Desde 2020, a jornalista era produtora de esportes da Globo em Londres. Ela ficou no cargo até outubro de 2023, quando deixou a emissora. Agora, Renata atua na equipe de comunicação de Ronaldo Fenômeno. A repórter é filha de Carlão Gouveia, campeão olímpico de vôlei em 1992.