Nadal vai comandar equipe em competição de barcos elétricos e terá Pérez, da F-1, como rival

Enquanto ainda não entra em quadra para defender seu título do Aberto da Austrália, o tenista Rafael Nadal tornou-se proprietário de uma equipe que vai participar do UIM E1 World Championship, o primeiro campeonato mundial de barcos 100% elétricos. A temporada inaugural será neste ano e a competição irá apoiar o programa ambiental “Blue Action of E1″, que visa proteger e restaurar os ecossistemas marinhos nas orlas marítimas das cidades participantes do torneio, impactando positivamente nas comunidades locais.

Vencedor de 22 títulos de Grand Slam, o espanhol junta-se a outras figuras do esporte que lideram uma equipe da E1, como o piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez. Em vídeo divulgado pela competição, o automobilista deu as boas vindas a Nadal e aproveitou para brincar sobre a futura rivalidade.

“É ótimo saber que você está se juntando ao Campeonato Mundial E1 (UIM) com a equipe da Espanha”, disse Perez. “Eu sei que você tem 22 Grand Slams, mas vamos ver quem é o campeão da água na E1″, brincou. “Seu carro é muito rápido, mas como você sabe, sou de uma ilha, então a água controla até onde posso ir! Estou sempre esperando pelas corridas e foi um prazer conhecê-lo. Até breve, um abraço caloroso e boa sorte com tudo”, respondeu o espanhol.

O UIM E1 World Championship é o primeiro e único campeonato de barcos elétricos de corrida do mundo autorizado pela União Internacional de Motonáutica (UIM, sigla em inglês), órgão regulador internacional para todas as atividades de barco a motor. O campeonato prevê a participação de até 10 equipes na primeira E1 Series, incluindo o time ainda não batizado por Nadal, a Team México de Perez e a Venice Racing Team. Cada equipe irá pilotar um barco RaceBird idêntico por duas temporadas, com dois pilotos e oito regatas no calendário.

Segundo os organizadores, espera-se que a parceria entre Nadal e E1 se estenda além das corridas e inclua a criação de um evento internacional em sua academia para abordar o papel positivo que o esporte pode desempenhar na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecido pelas Nações Unidas.

E1 Series divulgou imagem do barco que será usado por Rafael Nadal.

“Me atrai o fato de que a E1 tem como missão e compromisso a preservação dos ecossistemas marinhos. Como atleta profissional, estou ciente do efeito positivo que os menores avanços têm na melhoria do desempenho. Veja como a E1 aplica esse mesmo espírito competitivo E esta abordagem para otimizar o desempenho e a eficiência da mobilidade marítima sustentável é uma boa notícia para os nossos oceanos”, disse Nadal.

O co-fundador e diretor geral da E1, Rodi Basso, destacou a motivação e o apreço de Nadal pelos oceanos e pela vida marinha e opinou que a sua academia “é a expressão perfeita”, pois preocupa-se em criar um mundo melhor para as gerações futuras e melhorar a vida dos jovens. “E1 compartilha o mesmo espírito: queremos garantir que as pessoas possam desfrutar de nossos oceanos e maravilhosas áreas costeiras por muitos anos.”