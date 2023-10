Rafaela Silva se torna primeira judoca brasileira campeã olímpica, mundial e pan-americana

Rafaela Silva entrou para a história do judô. Com o ouro no Jogos Pan-Americanos 2023, neste sábado, a brasileira se tornou a primeira judoca do País a ser campeã olímpica, mundial (duas vezes) e pan-americana.

Na final da categoria até 57 quilos, a brasileira derrotou a argentina Candela Gomez por ippon, com 1min28 de luta. Além de Rafaela, o Brasil esteve no pódio em todas as provas disputadas neste sábado. Ao todo, foram quatro medalhas de ouro e duas de bronze.

Outras duas judocas ficaram em primeiro lugar: Aléxia Nascimento (48kg) e Larissa Pimenta (52kg). Alexia bateu a mexicana Edna Torres, por ippon, com 1min24 de combate, enquanto Larissa bateu a mexicana Lizbeth Martinez, que acabou desclassificada após três shidos (punições).

Rafaela Silva venceu a categoria até 57 kg e levou o ouro no Pan-Americano de Santiago. Foto: Ivan Alvarado (REUTERS)

O outro do masculino foi conquistado por Michel Augusto (60kg), ao derrotar o colombiano Johan Rojas, também punido com três shidos.

As duas medalhas de bronze foram conquistadas com certa facilidade. Wlliam Lima (66 quilos) conseguiu um ippon sobre o peruano Juan Miguel Postigos (66kg) após 1min30 de luta, enquanto Amanda Lima (48kg) só precisou de 34 segundos para vencer a Mary Dee Vargas.