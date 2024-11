Raygun, sensação do breaking na Olimpíada de Paris 2024, anuncia aposentadoria

O afastamento dos torneios foi revelado em entrevista à 2Day FM, estação de rádio australiana, nesta quarta-feira. No programa The Jimmy & Nath Show, ela conta que foi à Paris com a intenção de continuar competindo pós-Olimpíadas mas, depois da popularização de sua dança e da criação de teorias conspiratórias sobre sua relação com o breakdance, não se vê mais no meio competitivo.

“Eu ia continuar competindo, com certeza, mas parece uma coisa muito difícil para mim agora, me aproximar de uma batalha”, disse. “Ainda é impossível processar, as teorias da conspiração eram totalmente selvagens e foi perturbador porque eu senti que não tinha nenhum controle sobre como as pessoas me viam ou quem eu era, quem era meu parceiro, minha história.”