Rayssa Leal brilha e leva etapa de Recife; Gabi Mazetto fica com título nacional

Rayssa Leal mostrou mais uma vez o motivo de ser uma das principais esperanças do skate brasileiro. Neste domingo, ela venceu o STU Recife, última etapa do circuito nacional, e ficou na segunda posição do ranking. O título nacional, no entanto, ficou com Gabi Mazetto.

Na superfinal do street feminino de Recife, a Fadinha terminou com 18,67 pontos, contra 13,02 de Carla Karolina e 12,61 de Mariana Gabriela. Mazetto ficou em quarto, com 9,66, o suficiente para terminar na liderança do ranking.

Gabriela Mazetto ficou com a primeira colocação no ranking do nacional

“Estou muito feliz. Acho que fiz uma das minhas melhores finais, acertei várias manobras e torcida ajudou muito. Valeu demais, mais um pódio ao lado desse público lindo no Nordeste. Mês que vem tem mais campeonato”, declarou Rayssa, que levou a etapa de Recife com facilidade, antes mesmo de suas adversárias completarem as voltas.

Já a aniversariante Gabi também exaltou a conquista. “Quero chorar. Vim treinando para isso, estou conseguindo andar de skate e curtir a minha família”, disse.