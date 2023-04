Rayssa Leal, campeã mundial de skate: ‘Quando eu estou em prova, é meio difícil estudar’

Campeã mundial do Skate Street, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e garota-propaganda de inúmeras marcas, no Brasil e no exterior. O currículo de Rayssa Leal é extenso, assim como sua alegria em falar sobre sua vida e paixão pelo esporte. Aos 15 anos, já alcançou o topo do mundo, mas segue com o mesmo carisma de quando encantou as redes sociais.

Neste sábado, Rayssa iniciará a nova temporada da Street League Skateboarding (SLS), competição em que venceu todas as etapas no último ano e se sagrou campeã mundial. Em Chicago, a jovem maranhense inicia sua nova temporada, a última antes da Olimpíada de Paris, em 2024. Depois, a competição segue para Tóquio, no Japão, e Sydney, na Austrália, antes da disputa do Super Crown, final do circuito, ainda sem data e local definidos.

Mas mesmo que o nome de Rayssa Leal já tenha um peso enorme no esporte e, principalmente, no skate, segue como uma adolescente. Ao Estadão, diretamente de Los Angeles, não deixou de esbanjar simpatia e alegria, típica de uma jovem de 15 anos. “Acho que eu sou... qual é o nome mesmo? Hiperativa! Sou assim”, brinca Rayssa.

Com uma rotina tão atribulada e com a pressão de defender o título mundial, afirma que a parte mais difícil é a época de provas na escola. Aos 15 anos, a medalhista olímpica e campeã mundial lida com a escola e o ensino médio, enquanto quebra marcas nas pistas. “Fica meio difícil de estudar”, afirma. Ela segue seus estudos no Colégio Cebama, escola particular de Imperatriz, sua cidade-natal, no Maranhão.

Nesta entrevista ao Estadão, Rayssa reflete sobre os últimos anos em sua carreira, que a alavancaram ao patamar de estrela do esporte brasileiro. Para ela, o próximo ano será decisivo para chegar em Paris. “Quero aprender outras manobras em 2023, para chegar pronta para a Olimpíada.”

Rayssa, começando a temporada da SLS como campeã mundial, você sente alguma diferença em relação aos outros anos?

Eu estou bem de boa, na verdade. Na hora de conhecer a pista eu vou ficar mais nervosa, ainda mais depois de uma temporada que eu acabei de ser campeã. Mas eu não penso muito na pressão de defender o título. Se eu acertar as manobras vou conseguir o pódio. Se não, tudo bem também. Só de estar competindo já é muito bom. Estou super feliz de ir para Chicago.

Você disse que bate um nervosismo quando conhecer a pista pessoalmente. Na questão do traçado, já chegou a estudar? O que achou?

A gente já deu uma estudada e ela é bem diferente de outras. Conversei com outras skatistas que falaram o mesmo. Ela tem trechos bem extensos e as curvas, bem desafiadoras, devem valer mais pontos no circuito. Mas todo o percurso parece estar bem divertido. A ideia é aproveitar ao máximo as cinco manobras.

Rayssa Leal é medalhista olímpica e campeã mundial Foto: Ali Haider / EFE

No último ano, você disse que teria sido o melhor de sua carreira. Já se considera o expoente do skate nacional?

Não, não. Eu prefiro nem pensar porque no Brasil nós temos muitas meninas que representam muito bem o nosso esporte. A Gabi Mazetto, por exemplo, está sempre nos campeonatos comigo. A Pâmela Rosa, bicampeã mundial, também. E tem muitas outras, em modalidades de rua. Prefiro não pensar muito nessa questão, só gosto de andar de skate e me divertir com elas.

Desde que conquistou a medalha de prata em Tóquio, a sua vida se transformou. Você sente alguma dificuldade em lidar com a carreira, compromissos profissionais e, por exemplo, a escola?

Só às vezes, quando eu tô em prova, é meio difícil estudar. Quando eu perco aula, fica um pouco mais difícil. Mas tirando a parte das provas, é bem tranquilo. As viagens e os comerciais são bem tranquilos, porque eu me divirto. E andar de skate, que é o que eu amo fazer, tá mais certo ainda.

Você se prepara para ter o melhor resultado possível, mas seu resultado no último ano, com vitórias em quatro etapas da SLS, a surpreendeu de alguma forma?

Foi meio doido, de verdade. A gente sempre espera o primeiro lugar, mas vitórias em quatro etapas seguidas foi bem louco. Não que eu não esperasse ganhar, mas o nível da competição é muito alto. As japonesas, a Chloe Covell, a Pâmela… todas que competem têm o nível suficiente para garantir o primeiro lugar. Glória a Deus consegui acertar as minhas manobras e acertar algumas novas. Tudo isso colaborou. Cinco vitórias seguidas seria legal também.

No seu processo de crescimento e desenvolvimento do seu corpo, quais recomendações e conselhos a sua equipe te dá ao longo dos últimos anos?

Comer menos doce. É a única coisa que eles realmente falam. Porque ter patrocínios dessas marcas de doces, sendo uma criança, é difícil, mas eu tenho o acompanhamento com o meu fisioterapeuta. Ele me passa alguns exercícios, para eu fortalecer toda a minha parte física. Tenho acompanhamento da minha mente também, com meu psicólogo. E a minha mãe e irmão mais velho me ajudam como coaches.

Nessa temporada, além de você, quais outras atletas você colocaria como candidatas ao título? Tanto no masculino quanto no feminino.

Só quando a gente chegar nas pistas, começando por Chicago, a gente vai saber. No masculino, eu quero que algum brasileiro ganhe. Brasileiro no pódio é sempre muito bom. No feminino, todo mundo tem muita probabilidade de ganhar. Além de minha pessoa, eu acho que a Chloe, ela ‘tá quebrando’ muito.

Depois do sucesso em Tóquio, acredito que você tenha como uma de suas metas profissionais a Olimpíada de Paris. Quais os seus objetivos neste último ano antes dos Jogos?

Mais manobras, mais flips na base, que é o meu forte. Preparar esse repertório para Paris. Até lá, talvez eu cresça mais um pouquinho, então o meu setup do skate pode mudar até lá.

E com o sucesso na última temporada, o que você aprendeu? O que mudou da Rayssa, do início de 2022 até abril de 2023?

Vão ter muitas pessoas que, às vezes, nem são do seu time, mas vão te apoiar, independentemente da situação.

Para terminar: como você definiria Rayssa Leal em uma palavra?

Verdadeira. Eu não mudo. As únicas coisas que mudam são minhas piadas sem graça na internet.