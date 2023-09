Rayssa Leal confirma favoritismo e vence STU de São Paulo; Giovanni Vianna leva no masculino

Rayssa Leal confirmou o favoritismo no skate street e conquistou o título da etapa de São Paulo no STU neste domingo. Completaram o pódio Pamela Rosa e Gabi Mazetto. O trio, inclusive, deve representar o Brasil na Olimpíada de Paris-2024. A ‘Fadinha’ é a segunda colocada no ranking olímpico, atrás apenas da japonesa Momiji Nishiya. Pamela Rosa ocupa a sétima colocação, enquanto Gabi Mazetto é a décima na lista.

A medalhista de prata na última Olimpíada abriu vantagem logo na volta de apresentação ao tirar nota 65.26. Gabi fez 58.54, contra 56.12 de Pamela. Na segunda volta, Rayssa se aproveitou de erros de suas adversárias para tirar a maior nota do dia, 69.00, e encaminhar a conquista. Na última volta, Pamela e Gabi foram para o tudo ou nada e acabaram errando, dando para a rival o título do STU de São Paulo.

Rayssa Leal conquistou o titulo do STU de São Paulo Foto: Julio Detefon/Divulgação STU

“Não tenho palavras para agradecer à galera por essa vibe. Debaixo desse calor, ficaram aqui com a gente até o fim e fizeram uma festa linda. Correr em casa é sempre muito bom, essa energia do povo brasileiro não tem igual. E todos numa animação máxima e contagiante, o que é incrível. E várias crianças também”, afirmou Rayssa.

“Para nós, que estamos ali dentro da pista, já não é fácil andar com essa temperatura alta (36 graus), apesar de estarmos acostumadas. Imagino como eles deviam estar se sentindo na arquibancada. É uma felicidade sem fim pra gente” completou.

MASCULINO

No street masculino, Giovanni Vianna, de 22 anos, conquistou o título. Fez isso dias depois de ter sido medalha de bronze na etapa da Suíça do circuito mundial. Gabriel Aguilar ficou em segundo, logo à frente de Lucas Rabelo. “O mais legal é estar sempre andando de skate com os amigos e ser grato a tudo isso que está acontecendo na minha vida. Até meu pai e minha mãe estavam aqui. E eu tentei me desligar de tudo, nem estava olhando as notas direito durante as voltas. Só vim evoluindo conforme a competição ia passando”, afirmou Giovanni.

“Minha primeira volta foi a melhor porque eu estava 100%, descansado. Nas outras, já estava esgotado. Deu tudo certo, graças a Deus”, completou Giovanni, que foi campeão com a nota 79,92. A próxima etapa será em Sydney, na Austrália, entre os dias 6 e 7 de outubro.