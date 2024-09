Os fãs brasileiros que vibraram com a medalha de bronze olímpica em Paris e o título mundial conquistado em Roma por Rayssa Leal terão a oportunidade ver a estrela do skate de perto em dezembro deste ano. Entre os dias 14 e 15, a maranhense de 16 anos e mais skatistas que brilharam nas Olimpíadas estarão no Ginásio do Ibirapuera para disputar o Super Crow, etapa decisiva da Liga Mundial de Skate Street (SLS, na sigla em inglês).

Este é o terceiro ano consecutivo em que a decisão da liga será disputada em São Paulo. Até então, nunca uma cidade havia sediado o evento por três edições seguidas. Além de Rayssa, estarão presentes nomes como Kelvin Hoefler, Yuto Horigome, Liz Akama, Jagger Eaton, Funa Nakayama e Nyjah Huston.

Rayssa Leal busca mais um título do Super Crown. Foto: Divulgação/SLS

Os ingressos mais baratos para sábado, dia da fase classificatória, são de R$ 150 inteira, enquanto os mais caros chegam a R$ 5 mil. No domingo, quando serão disputadas as finais, os preços parte de R$ 200 inteira. Além dos ingressos individuais, há opções de pacotes familiares e pacotes para os dois dias de evento. Clientes da BB Seguros têm acesso a uma pré-venda exclusiva nos dias 20 e 21 de setembro, com desconto de 35% em todos os setores.

PUBLICIDADE Também haverá pré-venda no dia 22 de setembro, desta vez para clientes Ourocard (15% de desconto enquanto houver ingressos), clientes cadastrados no site da SLS Brasil (10% de desconto enquanto houver ingressos) e clientes que compraram ingressos nas últimas edições do Super Crown no Brasil (10% de desconto nos dias 22 e 23/09). Os descontos não são acumulativos. A atual temporada da SLS oferece a maior premiação da história da liga, com o total de 1,8 milhão de dólares (R$ 9,9 milhões) concedidos aos atletas ao longo de todas as etapas. Os vencedores do Super Crown vão receber 100 mil dólares cada (R$ 551,1 mi).

Veja o calendário de vendas:

20 e 21/09 - Pré-venda exclusiva para clientes BB Seguros (35% de desconto) - Compre aqui

22/09 - Pré-venda para clientes Ourocard (15% de desconto) - Compre aqui

22/09 - Pré-venda para cadastrados no Site da SLS (10%) e clientes que compraram ingressos para uma das duas últimas edições do SLS Super Crown (10% nos dias 22 e 23/09) - Compre aqui

23/09 - Abertura da venda geral para o primeiro lote - Compre aqui