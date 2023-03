Rayssa Leal prestigia e desfila por grife na semana de moda de Paris

Rayssa Leal trocou as pistas, skate e capacetes pelas câmeras e passarelas nesta semana. Medalhista de prata em Tóquio, a brasileira marcou presença na semana de moda de Paris e prestigiou o desfile da Louis Vuitton no lançamento da coleção de outono/inverno no Museu de Orsay. A ida de Rayssa Leal para o evento de moda aconteceu por meio de um convite de Nicolas Ghesquiere, diretor criativo da grife.

A brasileira é uma das parceiras da Louis Vuitton desde fevereiro deste ano e se tornou a mais jovem brasileira a ser convidada por Nicolas para o evento. “Uma experiência incrível que está só começando”, disse a brasileira em sua conta no Instagram sobre os momentos em que esteve na capital francesa no evento.

Durante os dias em que esteve em Paris, Rayssa Leal mostrou nas redes sociais momentos que esteve com grande nomes do entreterimento mundial, como Pharrell Williams e Jaden Smith, filho de Will Smith.

Reprodução Instagram Rayssa Leal Foto: Reprodução Instagram Rayssa Leal

No último mês, nos Emirados Árabes, Rayssa Leal mostrou sua força no esporte, conquistou o título mundial de skate street e começou a corrida olímpica por uma das vagas nos Jogos Olímpicos de Paris como uma das favoritas ao ouro.





