Rayssa Leal usa proteção no pulso e vai à semifinal do Mundial de Skate Street após susto em treino

A queda durante o treino de quinta-feira do Mundial de Skate Street, em Sharjah, nos Emirados Árabes, não impediu Rayssa Leal de participar das quartas de final nesta sexta-feira. Com uma proteção no pulso do braço direito, a skatista de 15 anos foi para a pista e avançou em 15º lugar, uma posição acima da 16ª colocada, a espanhola Daniela Terol. A melhor brasileira do dia foi Pâmela Rosa, em sexto, seguida por Gabi Mazetto, décima colocada. Marina Gabriela também competiu, mas não avançou.

Rayssa não precisou competir na fase classificatória, disputada na quarta-feira, porque é a quinta colocada do ranking da World Skate e skatistas do top 5 têm vaga garantida nas quartas. Na quinta-feira, enquanto treinava, caiu e machucou o pulso. Atendida pela equipe médica do evento, foi levada para um hospital, de onde saiu com o antebraço enfaixado e com dores, mas acordou confortável para competir nesta sexta.

A Fadinha foi para a pista, fez uma prova mais contida e teve duas quedas no corrimão, por isso classificou-se entre as últimas, com nota 48.24. Gabi Mazetto somou 65.24 e Pâmela Rosa anotou 72.38, atrás da americana Paige Reyn (74.91) e da japonesa Oda Yumeka (77.81).

Rayssa Leal atuou com uma proteção no pulso do braço direito nas quartas de final Foto: Ali Haider / EFE

O top 3 teve a australiana Chloe Covell (80.99), de 13 anos, a japonesa Akama Rizu (81.42) e a holandesa Roos Zwetsloot (82.58). Líder do ranking da World Skate e medalhista olímpica de bronze, Funa Nakayama passou em sétimo, e sua compatriota Nishiya Momiji, ouro em Tóquio, ficou em 12º lugar.

HOEFLER E VIANNA AVANÇAM

Na disputa das quartas de final masculina, o Brasil colocou dois skatistas na semifinal. Depois de ficar com a última vaga na fase classificatória, em 28º lugar, o medalhista de prata olímpico Kelvin Hoefler foi o segundo melhor das quartas e avançou para a semi com 82.30 de pontuação, atrás apenas do americano Jagger Eaton, bronze em Tóquio.

O francês Aurélien Giraud, vice-líder do ranking e principal cabeça de chave do Mundial, já que o líder Nyjah Houstn está lesionado, fez 81.08 e foi o terceiro. O outro brasileiro que avançou foi Giovanni Viana, em 15º, com nota 68.89. Ivan Monteiro, vice-campeão do STU Open Rio, Eduardo Neves e Lucas Rabelo também brigaram por vagas na semifinal, mas foram eliminados.

O Mundial de Street é o segundo evento classificatório olímpico do atual ciclo do street - o primeiro foi o Pro Tour de Roma. As semifinais femininas estão marcadas para as 8 horas deste sábado, mesmo dia em que serão disputadas as semis masculinas, mas a partir das 11h30.

Veja as classificadas para a semifinal do street feminino:

Roos Zwetsloot (NED) - 82.58

Akama Rizu (JPN) - 81.42

Chloe Covell (AUS) - 80.99

Oda Yumeka (JPN) - 77.81

Paige Heyn (USA) - 74.91

Pâmela Rosa (BRA) - 72.38

Nakayama Funa (JPN) - 70.04

Liv Lovelace (AUS) - 68.76

Mariah Duran (USA) - 66.03

Gabriela Mazetto (BRA) - 65.24

Uemura Aoi (JPN) - 63.12

Nishiya Momiji (JPN) - 61.09

Nakajima Nonoka (JPN) - 49.44

Haylie Powell (USA) - 48.66

Rayssa Leal (BRA) - 48.65

Daniela Terol (ESP) - 48.43

Veja os classificados para a semifinal do street masculino: