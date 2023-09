Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas de Anitta e Beyoncé; veja vídeo

Campeã olímpica e mundial, Rebeca Andrade revelou nesta sexta-feira sua nova apresentação no solo, que exibirá durante o Mundial de ginástica artística, em Antuérpia, a partir do fim de semana. A atleta brasileira conta com músicas de Anitta e Beyoncé para continuar brilhando na modalidade, em busca da vaga na Olimpíada de Paris-2024. Ela terá a concorrência da americana Simone Biles.

A nova apresentação substitui o famoso e consagrado “Baile de Favela”, que Reveca exibiu na Olimpíada de Tóquio, em 2021, quando conquistou o título olímpico. Ela vinha apresentando este solo nos últimos quatro anos. Agora, precisou fazer a mudança seguindo as regras da Federação Internacional de Ginástica.

O novo solo de Rebeca começa com a música “End of Time”, da cantora americana Beyoncé, e termina com “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta. O funk acaba dominando a maior parte da apresentação, em referência e homenagem ao “Baile de Favela”. Na prática, é como se a brasileira tivesse misturado suas duas últimas apresentações, feitas nos Jogos do Rio-2016 e em Tóquio. (Veja o vídeo abaixo)

Rebeca fez a nova apresentação nesta sexta já no local do Mundial, no chamado “treino de pódio”, algo equivalente a um ensaio geral da competição. O solo era um dos grandes segredos do esporte brasileiro nos últimos meses. Rebeca chegou a treinar sozinha diversas vezes para não vazar a informação. Muitas vezes treinou sem música.

A estreia da brasileira no Mundial vai acontecer na manhã de segunda-feira, às 8h, pelo horário de Brasília, na fase classificatória da competição. A prova é a grande chance para os ginastas buscarem a classificação olímpica. No total, 130 vagas estarão em disputa entre este sábado e o dia 8 de outubro.