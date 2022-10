Rebeca Andrade brilha e lidera individual no Mundial de Ginástica; Brasil é 3º nas equipes

Publicidade

Rebeca Andrade deu um verdadeiro show neste domingo, na Arena de Liverpool, pelo Mundial de ginástica artística. A campeã olímpica se aproximou de quatro finais e lidera o individual geral. O ponto negativo foi a apresentação no salto, a sua principal prova e da qual é campeã olímpica e mundial. Ela errou um dos saltos e acabou sendo eliminada precocemente.

A medalhista olímpica tem 57,332 pontos na classificação geral, contra 55,766 da americana Shilese Jones. Está na segunda posição no solo, na terceira nas barras e em sétimo lugar na trave. A expectativa é que ela bata o recorde de pódios para o Brasil.

Outro destaque do dia foi Flávia Saraiva, que fez uma apresentação espetacular no solo, avaliada com nota 14.200, mesma pontuação de Rebeca. O primeiro lugar, contudo, ficou com Flávia porque ela teve 8,400 de execução contra 8,100 da compatriota. No individual geral, está em sétimo, com 54,133. Após reclamar de dores no tornozelo durante sua apresentação no salto, tenta se recuperar a tempo para disputar a final.

A campeã olímpica se aproximou de quatro finais e lidera o individual geral. Foto: Phil Noble/Reuters

A equipe feminina conta ainda com Lorrane Oliveira, Julia Soares e Carolyne Pedro, além da reserva Christal Bezerra. No entanto, apenas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva estão entre as dez melhores no individual.

“A parte em que vamos trabalhar mais são as emoções e sentimentos para a final”, comentou o técnico da seleção brasileira, Francisco Porath, “Vamos ver em que aparelho vamos começar e depois controlar melhor as meninas. Fizemos um bom aquecimento hoje, largamos na trave, que é um aparelho difícil de começar a competição”, completou.

De qualquer forma, a equipe brasileira teve um grande desempenho, não à toa terminou o dia em terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. O Brasil tem 163.563 pontos, contra 164.595 das anfitriãs britânicas e 167.236 das americanas.