Rebeca Andrade fatura ouro nas barras assimétricas em seu 1º torneio após Paris-2024

A ginasta marcou 14.500 neste domingo. Na classificação, no sábado, ela já havia feito uma apresentação segura e conseguiu 14.300, 1.500 acima da segunda colocada. “É um honra servir de referência para as crianças”, afirmou a ginasta ao SporTV sobre a torcida no ginásio em João Pessoa que a ovacionava em suas apresentação.

Na Paraíba, Rebeca também competiu no salto, no qual conseguiu 14.600, no sábado, mas como optou por não realizar o segundo salto não avançou para a final neste domingo. Rebeca afirmou que fazer apenas um salto estava programado para ajudar o Flamengo, seu clube, a pontuar na competição. “Foi bom, me preservei e fiz uma série mais tranquila nas paralelas”, afirmou.