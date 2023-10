Dancinha de Rebeca Andrade com suas medalhas no pescoço dá o tom da alegria da ginasta; veja vídeo

Rebeca Andrade não perde a chance de dançar e comemorar. Tem sido assim. Depois de terminar o Mundial de Ginástica Artística com cinco medalhas no total, sendo um ouro, três pratas e um bronze, a ginasta brasileira foi para as redes sociais e postou uma dancinha com as medalhas penduradas no pescoço ao som da música conhecida como “Aqui a pegada é forte”.

Com as conquistas da competição que se encerrou neste domingo, Rebeca conseguiu um marco no esporte olímpico brasileiro. As cinco medalhas fizeram com que a atleta se tornasse a primeira do Brasil, considerando homens e mulheres, a terminar um Mundial com cinco pódios. Além disso, a edição de 2023 foi a primeira em que a delegação brasileira terminou com seis medalhas, Flávia Saraiva também foi ao pódio na disputa do solo.

O Mundial de Ginástica Artística começou com o Brasil “quebrando a barreira” do pódio na disputa por equipes. Após ter ficado em quarto lugar em 2022, Rebeca Andrade comandou a equipe feminina para a conquista de uma medalha de prata inédita. A grande rival de Rebeca foi a americana Simone Biles, que ficou com a maioria das medalhas de ouro. Essa disputa poderá ser vista nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva fazem dobradinha no pódio do solo. Foto: Ricardo Bufolini/CBG

O Mundial da Bélgica teve momentos históricos. Na disputa do individual geral, a americana Simone Biles, Rebeca Andrade e Shilese Jones, dos Estados Unidos também, formaram o primeiro pódio 100% negro da história da modalidade em Mundiais, contanto homens e mulheres.

Além disso, Rebeca Andrade ficou com a medalha de bronze na disputa da trave, e a prata no salto e solo. No último aparelho, a ginasta brasileira teve a companhia de Flávia Saraiva, que foi bronze, e completou o Mundial mais ‘medalhado’ do Brasil na modalidade. Isso talvez explique a alegria e dancinha de Rebeca.