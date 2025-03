A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista do olímpica da história do Brasil, foi indicada para a categoria Retorno do Ano no prêmio Laureus World Sports Awards, o ‘Oscar do esporte’. A indicação foi divulgada nesta segunda-feira. A cerimônia da 25ª edição do evento está marcada para o dia 21 de abril e vai acontecer em Madri.

A nomeação de Rebeca para a categoria tem por base o seu histórico de superação, quando ela teve de se recuperar de três lesões no ligamento cruzado anterior do joelho direito para atingir o status de maior medalhista olímpica nacional.

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo Foto: Alexandre Loureiro/Alexandre Loureiro/COB

PUBLICIDADE O prêmio é uma das principais distinções do mundo do esporte, em reconhecimento a atletas, equipes e projetos esportivos que obtiveram destaque nos últimos 12 meses. A edição de 2025 marca um quarto de século da premiação. Nesta edição, além de exaltar os destaques que brilharam nos Jogos de Paris 2024, o evento vai também homenagear o passado de atletas que marcaram seus nomes na esfera esportiva. Os indicados foram escolhidos por 1.300 integrantes do painel de mídia global do Laureus. Os contemplados deste ano serão escolhidos por um júri composto por 69 integrantes composto por nomes ligados diretamente ao mundo esportivo.

Os concorrentes de Rebeca ao prêmio de Retorno do Ano são o nadador americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, o motociclista espanhol Marc Márquez, o jogador de críquete indiano Rishabh Pant e a nadadora australiana Ariarme Titmus.

O Prêmio Laureus tem ainda mais oito categorias: Atleta feminina do ano, Atleta masculina do ano, Paratleta do ano, Equipe do ano, Revelação do ano, Retorno do ano, Atleta nos esportes de ação, Esportes pelo bem.

Confira a lista dos indicados nas principais categorias:

Atleta masculino:

Carlos Alcaraz (Espanha): tênis

Mondo Duplantis (Suécia): atletismo

Léon Marchand (França): natação

Tadej Pogacar (Eslovênia): ciclismo

Max Verstappen (Holanda): automobilismo

Atleta feminina:

Simone Biles (EUA): ginástica

Aitana Bonmatí (Espanha): futebol

Sifan Hassan (Holanda): atletismo

Faith Kipyegon (Quênia): atletismo

Sydney McLaughlin-Levrone (EUA): atletismo

Aryna Sabalenka (Belarus): tênis

Equipe do ano:

Equipe feminina do Barcelona (Espanha): futebol

Boston Celtics (EUA): basquete

Equipe MacLaren: automobilismo

Real Madrid (ESP): futebol

Seleção masculina (ESP): futebol

Seleção masculina (EUA): basquete

Revelação do ano: Julien Alfred(Santa Lúcia): atletismo

Bafyer Leverkusen (Alemanha): futebol

Summer McIntosh (Canadá): natação

Letsile Tebogo (Botsuana): atletismo

Victor Wembanyama (França): basquete

Lamine Yamal (Espanha): futebol Atleta de ação:

Yuto Horigome (JAP): skate

Chloe Kim (EUA): snowboard

Caroline Marks (EUA): surfe

Aleksandra Miroslaw (POL): escalada esportiva

Tom Pidcock (ING): ciclismo mountain bike

Arisa Trew (AUS): skate